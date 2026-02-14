Cette année, j'ai eu le privilège de vivre le FuriosFest comme bénévole et photographe officiel. Dès mon arrivée, l'effervescence était palpable : équipes à l'œuvre, scène prête et festivaliers impatients. En coulisses, j'ai pu observer l'organisation et le dévouement des bénévoles, moteurs silencieux du festival. Sur scène, chaque groupe déployait riffs puissants et moments plus intimes, tandis que mon objectif captait l'énergie du public, les regards des musiciens et les pogos endiablés. Les interactions entre scène et fosse créaient une communion incroyable, renforcée par la passion et l'engagement de tous les acteurs. Entre clichés sur le vif et échanges spontanés, j'ai pu saisir l'âme du festival : un mélange de puissance, d'émotion et de complicité. Le FuriosFest 2025 restera gravé comme une célébration vibrante de musique, de partage et de dévouement collectif.

Furios Fest 2025 Jour 1



Sous un soleil encore timide, Ask Your Mom a eu la lourde tâche d'ouvrir le FuriosFest et l'a relevée avec brio. Formé en 2021, le groupe a immédiatement imposé sa patte hybride, oscillant entre punk, thrash et metal, avec une originalité rare : l'intégration d'un harmonica qui vient enrichir et colorer les riffs acérés de guitare. Le public, d'abord curieux, s'est vite laissé emporter par la fraîcheur et l'efficacité de leur set. Une entrée en matière explosive, qui a lancé le festival sur les chapeaux de roue.



Sweet Needles a embrasé la scène avec son heavy rock explosif. Puisant dans Tormenta et leurs récents singles, le groupe a enchaîné riffs tranchants et refrains fédérateurs. "Party police" et "Tourne en rond" ont particulièrement fait bouger la foule. Les cinq musiciens, complices et énergiques, ont transformé le set en un moment de partage intense. Une démonstration de puissance qui confirme leur place parmi la nouvelle garde du rock français.



Dätcha Mandala a confirmé sa réputation de rouleau compresseur scénique. Le power trio a embarqué la foule dès les premières notes, porté par l'énergie brute et la générosité qui font sa marque. Les nouveaux titres de Koda ont résonné avec puissance, révélant un son plus moderne et sombre, sans perdre leur souffle rock'n'roll.



Mercyless a rappelé pourquoi il demeure l'un des piliers du death metal français. Avec une puissance intacte après plus de trois décennies, le groupe de Mulhouse a déchaîné un set obscur et implacable. Les titres de Those who reign below se sont mêlés aux classiques, dans une brutalité sans concession. Le public, happé par cette intensité, a accueilli chaque riff comme une déferlante.



Au FuriosFest, The Amsterdam Red Light District a été l'une des grosses claques du week-end. Porté par un chanteur aussi déchaîné que le public, le groupe a livré un show furieux et sans répit. Entre metalcore abrasif et refrains fédérateurs, les titres de Trapped et les nouveaux singles comme "Insomnia" ont tout emporté sur leur passage. Le pit n'a cessé de bouillir sous l'impulsion du frontman. Un concert intense, marqué par une communion explosive entre scène et fosse.



Smash Hit Combo a prouvé une nouvelle fois que le rap metal n'a rien perdu de sa force. Entre flow incisif et riffs lourds, le groupe a livré un set d'une efficacité imparable, héritier de la scène US des années 90. Les textes engagés, ancrés dans la culture gaming et la critique du monde moderne, ont trouvé un écho puissant dans la foule. Le public, déjà conquis, a repris en chœur les refrains, porté par l'énergie brute du groupe. Un show massif qui confirme SHC comme une valeur sûre du metal francophone.



Furios Fest 2025 Black Rainbows a enveloppé la scène d'un nuage de fuzz brûlant et hypnotique. Porté par la voix et la guitare de Gabriele Fiori, le trio romain a déployé son stoner psychédélique aux relents de hard rock vintage. Les titres aux riffs massifs et aux envolées planantes ont happé le public dans une transe électrique. Entre lourdeur sabbathienne et groove cosmique, le set a fait voyager loin, très loin. Une performance magnétique, digne héritière des maîtres du genre.



En tête d'affiche du FuriosFest, Dark Tranquillity a offert un set d'une intensité magistrale. Les pionniers du death metal mélodique ont mêlé avec brio leurs classiques incontournables comme "The gallery" à des titres plus récents tirés de Endtime signals. Porté par des riffs incisifs et des lignes mélodiques envoûtantes, le groupe a tenu le public en haleine du début à la fin. L'alternance entre growls profonds et chant clair a renforcé l'impact émotionnel de chaque morceau. Un concert d'exception, à la hauteur de leur statut de légende scandinave.





Jour 2



Blooming Discord a enflammé la scène marseillaise avec un metal alternatif à la fois énergique et accessible. Les morceaux de Memories from the future ont trouvé un écho immédiat auprès du public, séduit par les riffs accrocheurs et les refrains puissants. Entre influences metalcore et touches grunge, le groupe a su maintenir une tension constante tout en faisant participer la foule. Chaque titre a été porté par une énergie communicative et un sens aigu du live. Une performance captivante, festive et mémorable.



Charcoal a offert un moment de pure fête rock'n'roll. Les quatre musiciens ont enchaîné riffs accrocheurs et rythmes puissants dont l'influence se trouve entre Motörhead et Mötley Crüe. Le public, emporté par l'énergie contagieuse, a participé aux envolées de ballons et aux cotillons, transformant le set en une véritable célébration. Chaque membre a brillé dans son rôle, du chant aux solos flamboyants. Une performance joyeuse et explosive, fidèle à l'esprit débridé du groupe.



Furios Fest 2025 Bloodorn a enflammé la scène avec un heavy/power metal d'une intensité rare. Nils Courbaron et ses acolytes ont alterné riffs spectaculaires et refrains fédérateurs, emportant le public dans un tourbillon mélodique et brutal. Des titres comme "Bloodorn" et "Under the secret sign" ont résonné avec force, tandis que "God won't come" a révélé toute la virtuosité de la guitare de Nils. L'énergie et la maîtrise du groupe ont transformé le set en véritable feu d'artifice. Une prestation qui confirme leur statut de futur grand du metal français.



Killus a été la découverte explosive du week-end. Le quatuor espagnol a enchaîné metal industriel, groove et shock rock avec une énergie contagieuse. Leur set, ponctué d'une mise en scène percutante et d'un son massif, a tenu le public en haleine. Moment fort : une reprise surprenante du "Gimme gimme gimme" d'ABBA qui a clôturé le show dans une folie collective.



Destinity a électrisé la scène avec son death metal mélodique puissant et précis. Les morceaux de In continuum ont captivé le public, mêlant efficacité et mélodie envoûtante. Les riffs incisifs et les harmonies vocales ont maintenu une tension constante tout au long du set. Une performance qui confirme le statut du groupe comme référence incontournable du genre.



Slomosa a livré l'un des concerts les plus attendus et l'une des meilleures prestations du week-end. Le stoner norvégien a enveloppé la scène d'une atmosphère à la fois lourde et hypnotique. Les riffs puissants de Benjamin et Tor Erik, soutenus par la basse de Marie et la batterie de Severin, ont captivé le public dès les premières notes. Les titres de Tundra rock ont résonné avec intensité, mêlant groove et puissance. Une performance mémorable, qui restera gravée dans les esprits.



No One Is Innocent a rappelé pourquoi ils restent un phénomène live incontournable. Le groupe a enchaîné ses classiques présents dans le best of Colères, mêlant rage, engagement et énergie brute. Chaque morceau a résonné comme un manifeste contre les injustices et les impostures. Le public, conquis, a vibré au rythme de ces 30 ans de rock contestataire.



Rise Of The Northstar a littéralement soufflé le public avec son metal-HxC-rap-manga. Entre groove, thrash et influences urbaines japonisantes, le groupe parisien a offert un show unique et sans concession. Les titres de leur dernier album ont déclenché une énergie scénique monstrueuse, captivant chaque spectateur. Le mélange de puissance, d'originalité et de folie contrôlée a fait vibrer la foule du début à la fin.

Merci à toute la team Furios, big up à Elodie et Greg de la team presse.



Photos : JC Forestier