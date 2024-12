Alors que le festival les Francofolies de la rochelle fête ses 40 ans, la Sirène accueille à nouveau les nuits collectives créées en 2021 sous l'impulsion de Pierre Pauly. Un mini Hellfest qui partage l'affiche avec les autres scènes plus variété ou comment faire cohabiter AmenRa et Patrick Bruel sur une même affiche...

Grandma's Ashes Bien calée dans le week-end des Francofolies, cette soirée coïncide habituellement avec la soirée rap sur la scène principale, la scène Jean-Louis Foulquier. Raison de plus pour ne pas la manquer. Depuis 2021, ces Nits Collectives ont vu passer My Own Private Alaska, Igorrr, Perturbator, Brutus, Birds in Row ou encore Regarde les Hommes Tomber. Et ce, tout en faisant la part belle à des découverts comme Sunbather, ou cette année Ditter.



L'affiche cette année est assez éclectique même si pour les novices, il s'agit de la soirée "Metal", de nombreux genres sont représentés. La soirée commence sur la petite scène avec Ditter qui officie dans une pop punkisante qui navigue entre un The Kills vener ou un Sexy Sushi propre sur lui. Le seul moment un peu rayonnant de la soirée, mais la plupart des gens sont venus pour de la noirceur...



Psychonaut Le public remonte dans la salle principale pour écouter Grandma's Ashes. Le groupe avait été l'invité surprise du Hellfest l'année dernière et est aussi ému de voir son nom associé aux Francos. Grandma's Ashes se démarque de Ditter par des chansons de rock progressif et on rentre dans le dur de la soirée. Les structures des chansons à la fois efficaces et alambiquées, ce qui est une bonne introduction pour la tête d'affiche du soir, AmenRa. Le groupe défend son premier long format, intitulé This too shall pass depuis sa sortie en février 2023 et on sent que le set est maitrisé. Une excellente introduction pour cette nuit collective.



Au tour des Belges de Psychonaut de nous en mettre plein les oreilles, ils reviennent avec Violate consensus reality, un album conceptuel qui proclame la formation d'un nouveau monde par l'acceptation de l'autre. Un set de post metal contemporain qui sera une des belles découvertes de la soirée. La signature sur Pelagic Records étant de toute façon un gage de qualité.



Au tour de Slift de nous en mettre plein la vue et les oreilles dans une volée de riffs avec des images stroboscopiques. Leur biographie commence par "Ding ! Ding ! Klang ! Crshhhhhhhhhhhhhhh...Signal !" et c'est assez bien résumé. Toutes leurs influences sont passées au mixeur puis projetées au Karcher. J'avoue que je n'étais pas prêt...



Amen Ra Le changement de plateau est une bénédiction tant les acouphènes se font jour malgré mes bouchons d'oreilles. L'heure est venue d'accueillir AmenRa et leur grande messe bouleversante. Les Belges nous avaient retourné l'année dernière au Hellfest, et j'étais impatient de les voir en salle pour que la communion avec le public soit plus intime. Cela a été le cas, une vraie noirceur tout en légèreté. Un des fleurons du post hardcore qui encore une fois n'a pas déçu. Un show lourd, pesant et plaisant. Le groupe a également livré des shows acoustiques, qu'il me tarde de voir.



La soirée se termine avec Hint, groupe formé en 1994 par Hervé Thomas et Arnaud Fournier. Le dernier album studio de la formation remonte à 1998... ils sont venu fêter leurs 30 ans aux ""Francos et c'est pour notre plus grand plaisir. Autant Slift était trop rentre dedans, autant le rock alternatif de Hint teinté de noise et de musique instrumentale nous sied plus. Le groupe a digitalisé les projections autre fois sur VHS pour nous agrémenter son show d'images d'archives, telles qu'elles étaient présentées il y a 30 ans lors des premiers concerts. Une belle façon de clôturer la soirée tout en finesse.

Merci à toute l'équipe des RP du fest, aux RP des artistes, aux artistes et surtout à l'équipe de la Sirène qui tous les ans nous fait nous sentir comme à la maison.

Photos : JC Forestier