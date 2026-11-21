Vivre un festival estival cette année, c'est affronter le climat. Pour sa septième édition, le Festival 666 a bravé les aléas climatiques. Les festivaliers ont longtemps exprimé leur inquiétude sur la tenue ou non de l'événement. En effet, Cercoux est un petit village de Charente-Maritime, proche de la Gironde, tragiquement ravagé par les flammes cet été 2026. Entre incendies et sécheresse, le doute sur la tenue de l'évènement s'est légitimement répandu. Un flou rapidement balayé par Victor et toute son équipe, qui a mis les bouchées doubles cette année pour permettre la tenue de ce superbe festival humain et familial.

Festival 666 2026 Nous sommes arrivés sous une chaleur caniculaire pour trois jours de musique extrême. Le 666, c'est toujours une affiche d'une grande qualité dans un cadre convivial, à taille humaine. Cette année, ce sont 2 300 festivaliers par jour qui ont arpenté les locaux et les abords de l'école communale du village, sous l'œil bienveillant des habitants. Ceux-ci font tout pour accueillir avec bonne humeur la horde de metalheads qui déferle sur leur village lors de ce premier week-end d'août. En sept éditions, le Festival 666 est devenu un incontournable de la scène metal. Il propose trente artistes sur trois jours, avec des têtes d'affiche comme Rise Of The Northstar, Kim Dracula, Soulfly ou encore Igorrr. Autant dire que l'affiche est juste incroyable pour un festival de cette taille. Le 666, c'est aussi, comme tous les ans, des découvertes avec, cette année, des groupes tels qu'Imparfait, Heriot ou Spleen. C'est aussi des moments fun, comme Brutal Sphincter ou le duo local Earthquake. L'affiche de cette année nous a proposé un voyage à travers des genres aussi variés que le metalcore très en vogue, le grind, le hardcore, le deathcore, le stoner, ou encore les inclassables Kim Dracula et Igorrr. Une affiche riche, avec son lot de découvertes.





Festival 666 2026 Premier jour



Nous avons commencé doucement la journée sous le soleil de plomb charentais, avec Darken pour finir avec Revnoir. Ce fut une superbe journée. Les Belges de Brutal Sphincter ont fait un set remarqué avec leur grindcore déjanté. Les festivaliers ont répondu présents, et nous avons été gratifiés d'un circle pit d'anthologie, tournoyant de manière frénétique autour de la régie son. Nous avons aimé la prestation de Grandma's Ashes, qui mélange poésie et rock puissant. À chaque fois, les Parisiennes savent se démarquer en nous montrant toute l'étendue de leur talent. La journée était aussi très marquée par le metalcore, et à cet exercice, Imminence s'est nettement distingué des autres groupes avec un set alliant puissance et mélodie. La tête d'affiche du jour, Rise Of The Northstar, était très attendue et nous a gratifiés d'un set efficace, avec une setlist équilibrée, s'appuyant sur les morceaux phares de leur discographie. Le public a répondu "Again and again" au crossover des Franciliens, en moshant de manière frénétique. Le plus frappant lors de cette première journée, c'est le nombre important d'enfants présents sur le site, ce qui contribue largement au caractère familial du festival.





Deuxième jour



Le deuxième jour se lève une nouvelle fois sous une chaleur infernale. Les organismes sont déjà mis à mal, et la journée allait se terminer d'une manière inattendue... Nous avons pu faire de chouettes découvertes lors de ce samedi. Après les Bordelais de Kibosh et leur HxC énergique, Mirabelle nous a proposé un punk-rock teenager très inspiré des années 90, avec une pointe de modernité plutôt bien amenée. C'était frais et dansant. Derrière, la découverte d'Imparfait est surprenante. Le groupe casse les frontières et les codes avec un metal alternatif teinté de rap. En plus, les Franciliens ont choisi d'écrire leurs textes en français, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le set était hors du temps, et le groupe est à suivre et à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. La journée s'est poursuivie avec une autre découverte : les Britanniques d'Heriot, dont le premier LP est sorti en 2024, nous ont littéralement éclaboussés avec leur HxC moderne, fait de doom et d'indus. Ils savent, eux aussi, casser les codes et proposer quelque chose de vraiment frais et moderne. Leur présence sur scène était parfaite, et le show a été plébiscité par l'auditoire. Ce deuxième jour était aussi celui de la violence cathartique. Après un bel échauffement par les Parisiens de Solitaris, les Américains de Fit For An Autopsy ont roulé sur le festival avec leur deathcore mélodique. C'était lourd, bien gras et entraînant. Tous les ans, on a un gros groupe de deathcore, et j'espère vraiment que cela va continuer ainsi lors des prochaines éditions, car le public en redemande, et nous aussi. La journée touche à sa fin. Kim Dracula nous déroute et nous sort de notre zone de confort avec son mélange de metal moderne, de jazz et de bossa nova, avec ses breaks nombreux et déroutants. Festival 666 2026 Le show bat son plein, et le vent se lève... Il se lève tellement qu'une mini-tornade s'abat sur le festival, commence à retourner les tonnelles. Tout s'envole. L'ordre d'évacuer est donné. C'est dans un calme et un ordre quasi militaire que les festivaliers quittent le site pour aller se réfugier dans leurs voitures ou dans l'église du village. C'était une démonstration d'évacuation : aucune panique, des gens qui s'aident et aident les exposants à sauver leur stand. Tout cela dans un calme incroyable vu les circonstances. Une belle maîtrise de la part de l'organisation, qui, suite à cet aléa climatique, a remis en état le lieu dès 6 heures du matin pour permettre au festival de continuer !





Festival 666 2026 Troisième jour



Le dernier jour ouvre ses portes. Le duo de gamins locaux s'empare de la scène et nous gratifie d'un joli set, avec une maîtrise que peu d'adultes ont. Earthquake, ce sont des jeunes qui promettent ! Lors de ce troisième jour, on a beaucoup aimé Spleen, un crossover metal/death/hardcore. Le mélange est plutôt réussi, alliant la brutalité du deathcore et du hardcore à l'émotion du metalcore. D'ailleurs, l'émotion, c'est un peu le fil conducteur de la journée. En effet, nous avons pu nous faire envelopper par le stoner de Mars Red Sky, avant d'être littéralement bercés par l'envoûtant blackgaze d'Alcest. Neige et ses comparses ont une nouvelle fois complètement subjugué leur auditoire. Ce moment de douceur était juste parfait pour accueillir Igorrr. Ce metal baroque inclassable est une véritable claque musicale. C'est expérimental sans tomber dans le bizarre et l'inaudible. Un projet d'une grande maîtrise qui vous emmène du début à la fin du set dans un océan d'émotions auditives. Un véritable voyage. Le festival aurait pu s'arrêter là-dessus sans souci. Mais non, un festival de metal, ça se doit de finir avec un son bien lourd et entraînant. C'est à Soulfly que revient la tâche de clore le festival. Cavalera et sa bande se lancent dans leur set tambour battant. On sent le public vibrer et lancer ses dernières forces dans la bataille. C'est alors que le ciel vient bénir le festival en déversant des trombes d'eau qui font à peine sourciller le parterre de headbangers. On est parti dans une forme de danse chamanique du metal, sous les riffs tribaux de Soulfly.

Clairement, cette septième édition démontre que le 666 a fédéré son public et créé une ambiance unique. Une identité s'est construite, et même si Victor, le créateur du festival, aimerait, à l'avenir, proposer un festival compris entre 5 000 et 12 000 festivaliers - ce qui imposera un changement de site -, le 666, avec son site au pied de l'école, s'est construit une identité forte. On est impatients de découvrir la 8e édition, qui a déjà annoncé ses premiers noms : Ultra Vomit, Les Wampas et Halestorm !!!

Merci à Victor, à Alexis et à toute l'équipe du 666 pour cette organisation sans faille et leur accueil si chaleureux. See you next year, headbangers !

Photos : Nolive