Te parler, dans ce numéro 50, d'un album intitulé Therapy alors la couverture du mag' est consacrée au cultissime groupe du même nom, c'est un sacré clin d'œil. Et surtout une belle coïncidence. Je ne te cache pas que j'ai toutefois quelque peu forcé le destin quand j'ai reçu un email de l'attaché de presse et suis allé prêter une oreille attentive au nouvel album de David Mauro, alias Rigil Kent aka (pour ce projet) Euphrates Ride. Et j'ai vite été projeté dans l'univers particulier de ce disque qu'il convient de contextualiser.



Le dossier de presse révèle en effet qu'après une sérieuse période dépressive, David est hospitalisé en urgence, et ce pour plusieurs mois, dans une clinique psychiatrique. L'idée de se libérer de ses douleurs et ses angoisses par le biais de la musique donnera naissance au bien nommé Therapy qui est enregistré en 2021, à sa sortie de clinique. 6 titres pour un peu plus de 30 minutes de sonorités apaisantes, mélange de pop, de rock progressif aux relents psyché. Les morceaux sont longs, les introductions sont posées (celle de 'Trans part. II' ne dure pas moins de quatre minutes !) afin de transporter l'auditeur dans l'univers de l'artiste de la meilleure manière qu'il soit. Décomposé en trois parties (plongée dans le passé, vécu du présent et projection vers le futur), ce disque personnel a également pour humble vocation de mieux appréhender l'univers de la psychiatrie. Du coté strictement musical, le mélange de spleen (le superbe 'Gathering the waves'), de rage contenue (les 'Trans part. I & II') et de candeur ('Colours of grey' me rappelant avec nostalgie mes écoutes successives et ininterrompues de OK Computer lors la sortie du chef-d'œuvre de Radiohead) procurent de belles sensations. Ce disque, simple et épuré en apparence mais riche en mélodies et sonorités diverses, est une vraie bouffée d'air frais. Le genre de disque qui mérite une écoute attentive pour en déceler tous les trésors sonores. Un chouette moment.

Gui de Champi