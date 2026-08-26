Si on va en festival, c'est d'abord pour la musique, aussi bien assister à des concerts donnés par des groupes qu'on aime que pour en découvrir certains autres sur scène, qu'on ait survolé quelques-uns de leurs titres ou qu'on veuille se laisser surprendre. Quand on a un âge avancé, on a vécu de nombreux festoches, on a vu un paquet de shows et si on apprécie encore voir des groupes "rares", on est bien plus enclin à passer du temps en mode "découverte". Déjà parce que pour la plupart, ces groupes moins médiatiques, plus locaux ou encore jeunes, jouent relativement tôt, les programmateurs ne les alignent pas à la tombée du jour, laissant logiquement cette place aux grands noms... Et c'est tant mieux car en début d'après-midi, voire en matinée pour certains festoches aux running orders de type marathon, on est plus frais, plus dispo. Physiquement parce que la longue journée de station debout ne nous a pas encore détruits, mais aussi mentalement car quand une grosse machine produit un effet "waouw", on a tendance à oublier tout le reste. Enchaîner des combos qui ne jouent pas dans la même catégorie serait mortel pour les "petits", aussi bons soient-ils. C'est là la science de la programmation, réussir à aller crescendo et laisser leurs chances à ceux qui chauffent les scènes. On peut même y voir des groupes dont la présence à l'affiche écrits en tout petit n'est pas leur apogée, mais un point de départ, leur destinée étant bien plus grande, ceux qui ont assisté au show de Mass Hysteria aux Eurocks 97 avaient compris rapidement qu'ils étaient en présence d'un phénomène qui ne s'arrêterait pas à cette modeste Scène "Territoire de Musique". Au travers de nos live reports, mais aussi de quelques interviews, tu trouveras des pistes à suivre pour découvrir toi aussi de bons groupes qui n'ont pas encore une grande renommée. On compte sur toi pour ne pas uniquement survoler les articles, feuilleter les photos et zapper sur autre chose, prends le temps d'aller creuser quelques noms, dans ton application musicale favorite, sur le tube, sur Bandcamp ou ailleurs... Les sensations ne seront forcément pas les mêmes que durant un festoche, mais tu pourras toi aussi profiter de ces excellentes découvertes.



Quand on a un âge avancé, on radote (ou alors on fait volontairement cette répétition !) et on magogne (comme on dit chez moi, ailleurs, il paraît qu'il faut employer le verbe "ronchonner") car les festivals à rallonge, c'est surtout une organisation complexe si on veut conserver un peu de confort : des repas corrects, des douches éventuellement chaudes, un moyen de recharger les batteries, une possibilité de réellement dormir... Autant de critères qui étaient accessoires à la fin de nos années 90 : on buvait plus qu'on mangeait, on n'avait rien à recharger, la douche était prise sous l'averse et un sommeil fragmenté suffisait pour tenir le choc ! Aujourd'hui, on est bien plus regardant, exigeant et les festivals qui n'anticipent pas ce genre d'attentes peuvent vite nous décourager. Organisateurs : pensez-y ! Ajoutez des points recharge, des points d'eau, des tables, de l'ombre, permettez aux campeurs de choisir leur ambiance et vous nous donnerez davantage envie de rester tout le week-end (voire une grande partie de la semaine si t'arrives le jeudi et que tu repars le lundi !). Si vous cherchez des modèles, passez par Le Cabaret Vert qui réalise une masterclass de ce côté-là ! J'envisage même d'y retourner plus longuement l'année prochaine, même si toute la programmation n'est pas trop à mon goût !



Quand on a un âge avancé et qu'on écrit depuis longtemps nos sentiments sur la musique, il est très compliqué de sortir de ses habitudes, on a beau user de quelques ficelles différentes, on retombe toujours plus ou moins dans les mêmes live-reports... D'un autre côté, on n'a plus aucune crainte en ce qui concerne les critiques, on a le droit de rater un article s'il y en a eu 1000 autres auparavant qui étaient corrects. Je ne suis pas certain que le moi jeune et insouciant se serait osé à rédiger celui du Cabaret Vert que tu peux lire dans ce mag', peut-être que c'est raté mais je m'en fous, ça m'a fait plaisir d'écrire avec des contraintes et dans un genre totalement exceptionnel... Que tu aimes ou pas, n'hésite pas à nous le dire, "La critique est aisée, mais l'art est difficile", pour une fois, je mixe les deux avec comme seule ambition le fait que tu t'amuses à trouver un maximum de réf'.



Bonne lecture, bons partages, on se retrouve très vite (quelques semaines seulement) pour un mag "normal".

Oli

À paraître dans le Spécial Festival 2026