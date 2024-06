C'est un duo qui fait tout tout seul. Ou presque. Composition, enregistrement des différents instruments (guitare, banjo, mandoline, harmonica et quelques percussions ou arrangements) et des chants, mixage, mastering, Blues For Neighbors s'occupe de tout et apporte donc une dizaine de titres blues/folk à leurs voisins. Perso, je suis un voisin assez lointain car les deux comparses sont Polonais, mais peu importe la distance entre nous ou entre Wroclaw et les États-Unis, ils ont assimilé ce qui fait l'essence du blues et l'importance de la chaleur de ce son pour toucher quiconque pose ses oreilles sur leur musique. Et si les potences et leurs fruits comme les bûchers et les tombes sont au menu, que le sang coule et que les corbacs guettent, il y a un peu de lumière dans les morceaux ("Our lord, our saviour") pour tracer sa route dans l'obscurité ambiante et on a aussi un peu d'énergie ("Before the rooster crows at dawn", "God's will") pour éloigner la mort qui rôde. Les amateurs d'americana épuré (pléonasme ?) feraient bien de se pencher sur BFN qui ne triche pas, même s'il noircit un peu le trait sur son artwork.

Oli

Publié dans le Mag #59