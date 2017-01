Last bills for lapdance Ich... Ein groupie Lac Baïkal The drumthing Boogie tango thrill Cracking Jed / Snowdog Cheap dream generator San Francisco

Zëro ou l'archétype du groupe qui ne paye pas de mine mais qui pourrait tout à fait jouer dans la cour des grands. Petite rétrospective : le trio lyonnais évolue sous les radars depuis près de 10 ans. Leur formule batterie-synthés-guitare-voix a déjà donné lieu à près de 7 sorties depuis 2007. C'est donc un groupe aguerri et prolifique qui livre en 2016 San Francisco. Un album qui interpelle d'emblée avec un premier titre insaisissable, et une suite toute aussi désarçonnante. Ici les étiquettes (rock, garage, jazz...) sont aussi improbables qu'inutiles. On sent que les musiciens ont dépassé depuis longtemps les querelles stylistiques pour se concentrer sur l'essentiel : leur propre plaisir, leur propre phrasé. On passe ainsi d'une musique brutale à des ambiances ténébreuses et délicates (le superbe « San Francisco ») dans un tout maîtrisé, libre et fluide. Un LP impressionnant et captivant.

Antonin