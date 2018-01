Zantek est il un allié de Zurg ou de Zorg ? Avec une pochette présentant des soucoupes volantes attaquant une ville surmontée d'un imposant Zantek, j'ai cru rencontrer un nouveau super méchant de science fiction tel l'Empereur Zurg, ennemi de Buzz l'éclair ou l'infâme Zorg et sa quête du 5ème élément. Et pourtant, pas de musique électronique à base de son de pistolet laser ou de bruit de succion d'un tentacule extraterrestre baveux. Zantek est le nom d'artiste d'Alexandre Lasbleiz (guitare/chant) qu'il a conservé lors de la création de son groupe, avec Nicolas de Swarte à la basse, Mickael Malka à la batterie. Premier EP de 4 titres qui propose un rock plutôt classique, avec un chant intégralement en français. La volonté de Zantek semble de mettre le chant en avant vers une orientation chanson rock, où la musique est au service des textes. Ces derniers sont fort bien écrits, acides, mélancoliques ou humoristiques. L'accompagnement guitare/basse/batterie n'est toutefois pas là pour le fond sonore et enveloppe le chant d'un rock bien appuyé et percutant. Entre Luke et Eiffel.

Eric