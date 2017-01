Yves Terzibachian dit "Z" est un guitariste marseillais dont la discographie comporte quelques belles pièces. Membre fondateur du groupe stoner The Coyotes Dessert, il signe les deux albums de ce groupe : Welcome (en 2011) et surtout le très réussi The wedding (en 2014). À ceci s'ajoute un passage chez Dagoba, le temps de sortir Post mortem nihil est (en 2013) et Tales of the black dawn (en 2015). Pendant que quelques tensions s'installent dans la célèbre formation, Yves prépare son départ en sortant un premier projet solo en compagnie de sa Z Family dans laquelle se trouve le batteur Benjamin Surrel des Coyotes Dessert.



De cette nouvelle aventure résulte un EP mis dans les bacs en décembre dernier. S'ornant d'une tête de loup au regard flamboyant, il porte le titre de Chapter I : Born from noise. Alors qu'en est-il ?



L'artiste a été baigné de stoner et de métal et il en est imprégné de la tête au pied. À la porte de l'opus, Z Family démarre pied au plancher avec "Mustang" et ses gros riffs. Après trois minutes de sauce piquante, un excellent solo de guitare se pose là. Savamment pensée, la redescende du titre se fait sur guitare acoustique. Les sirènes hurlent et le ton monte encore pour aller toucher des sonorités plus métal. D'ailleurs, c'est le chanteur de Dagoba qui vient poser sa voix sur ce titre. Il passe, de son gré, de mélodies claires à du parlé à et des cris sauvages. Un souffle espagnol vient se caler pour le break sorti de nulle part. On repart en terres brûlées. "Motel" voit l'intervention de Boots ZGZ qui permet de donner des accents fusion au titre par son flow hip-hop qui vient contrebalancer avec le chant clair de Pedro Killmister. "Dolphin skin" se couvre de toutes les influences de la Z Family pour clôturer sur un sommet qui lui va bien. Et d'ici nous avons une belle vue...

Julien