Un groupe de Caen qui fait dans le rock n' roll sévèrement burné qui déborde d'énergies et de mélodies rocailleuses ? Headcharger ! Perdu, c'est Winfield (oui, comme la marque de clopes ou comment choisir un nom à double tranchant parce que si on le retient facilement, ils doivent avoir des emmerdes pour plein de trucs...). À une époque où tout va très vite, l'écoute de "Goddam loud" peut synthétiser une grande partie des capacités du groupe, alors prends cinq minutes pour écouter ce titre et tu verras l'étendue de leur travail. Intro pêchue, petit habillage guitaristique et la machine se met en route avec deux grattes qui se complètent et une rythmique qui sait varier les temps forts et les temps calmes, le chant attaque tout en gardant une ligne mélodique directrice et au cœur du morceau, le break instrumental est parfaitement lié à l'ensemble. Classe et efficace. Avec des sonorités parfois plus claires, quelques ambiances dépouillées et parfois plus de fougue, Winfield convainc aussi sur la distance. Avec ce deuxième album, le groupe devrait passer un nouveau cap, pour gagner encore plus en crédibilité, peut-être faudrait-il mettre un peu de côté l'allure parodique présentée par l'artwork et leurs surnoms (Grossa Mutacha, Luna Malodorante...).

Oli