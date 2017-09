Whales At The Crossroads, composé d'anciens Early Grave/Diego Pallavas/Major Cooper, n'a pas 2 ans d'existence mais en impose déjà sur l'axe Nancy/Épinal en attendant de conquérir le monde entier. Le quatuor a déjà croisé le fer avec Cooper ou Nashville Pussy et a pris les chemins du studio l'hiver dernier pour mettre en boîte 5 titres en guise de carte de visite. En plus de présenter un packaging soigné, Sea turns to red a le mérite de poser les bases du rock heavy stoner survitaminé et sans complexe. La production manque un peu de puissance mais la qualité des compositions fait très vite oublier cette parenthèse. Car oui, les garçons se sont appliqués pour nous offrir des morceaux énergiques, bien branlés et surtout parfaitement exécutés. Les guitares sont lourdes et incisives, le basse/batterie respecte les codes du genre et les voix sont au poil. Le groupe est aussi à l'aise avec les tempos soutenus que dans les passages lourds et pesants, et il alterne sans sourciller des temps chantés et de longues plages instrumentales. Les influences sont clairement assumées et le groupe se démarque déjà avec une identité propre. Chapeau !

gui de champi