Frusciante Gris metallisé On a wave Crawl up in me Soldier on the ground Picture of picture Marteau Temptation

Wellbird regroupe en son sein des personnalités actives de la scène pop-rock indé française : Sammy Decoster (Ultra Orange, Tornado), Jim Paillard d'Erevan Tusk, Nicolas Puaux de Narrow Terence et l'instigateur du projet Alex Viudes, qui collabore en tant que batteur avec plein de groupes dont certains cités ci-dessus mais aussi Les Rois de la Suède, La Grande Sophie ou encore Viudmoth. Il s'agit là d'un projet de potes avant tout, une récréation « simple et rapide, à l'image de ces groupes que l'on montait en une nuit à l'adolescence ». Et ce qui étonne dès les premières écoutes, c'est de se dire que ce Menu de huit titres a été enregistré en cinq jours en mode live, après quelques répétitions. Cette faculté admirable d'avoir produit et composé un album de qualité en maîtrisant les codes de la pop et de ses mélodies chatoyantes et mélancoliques, tout en ne le rendant pas plan plan, grâce à des tubes que peuvent être "Gris métallisé" et "Crawl up in me". Ça sera selon les goûts de chacun, car oui, il y a bien à manger et à boire dans ce Menu qui transpire de références bien souvent 90's, allant même jusqu'aux différentes formations des membres constituant Wellbird. Un bien bel oiseau au plumage multicolore !

Ted