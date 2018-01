Pas évident de chroniquer ce double album de We Stood Like Kings car les Bruxellois sont des spécialistes de la mise en musique de films muets, ici, pour pouvoir ressentir toute la force de leur USA 1982, il faudrait pouvoir regarder le documentaire "Koyaanisqatsi" en même temps puisque c'est leur source d'inspiration. Heureusement, on peut profiter de leur talent en fermant les yeux et se laisser emmener sur leur terrain de jeu, avec ou sans les images de l'évolution technologique dépeinte à l'époque par Reggio. La présence d'un piano au sein du quatuor apporte à la fois de la limpidité et de la force et sa relation avec la guitare électrique est sublimée par les percussions ("Nuages"). Ce post-rock n'est pas si cinématographique que tu pourrais le croire, ici, on n'a pas de samples et énormément de temps longs, l'histoire ne subit que peu de rebondissements et de moments stressants (la superbe fin de "Night owl"), le groupe installe donc ses ambiances tranquillement en variant son propos évitant de répéter les mêmes phrases jusqu'à leur implosion. USA 1982 est un travail titanesque sur lequel il faudrait passer des heures et des heures pour lui rendre hommage dignement, si tu veux écouter un autre post rock que celui des Mogwai et GY!BE , fonce sur WSLK .

Oli