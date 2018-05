La ligne suivie par We Are The Line est brûlante, pesante, fuyante, aérienne, vaporeuse. Comme un rai de lumière dont la source est plus ou moins définie mais où la direction permet toutes les hypothèses. Ce rayon sonore traverse les âges de la musique électronique, empruntant les nébuleuses métalliques et froides des années 80, combinant les galaxies plus organiques et émotionnelles des années 90, agrégeant les mondes saturés de ce début du siècle. Un univers de musique électro riche, fourmillant de mille touches, accompagné d'une réelle partition vocale. Le chant rappelle (avec joie) celui de Trent Reznor, dans ses instants les plus intimistes et mélancoliques (beaucoup plus "Hurt" que "The hand that feeds") ou celui de Dave Gahan. Un premier EP de 5 titres, début d'un trilogie annoncée, pour ce groupe qui cultive le mystère. On sait seulement qu'ils puisent leur inspiration auprès de Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack. We Are The Line fait effectivement le trait d'union entre toutes ces belles références. Nous venons d'assister à leur génèse avec Through the crack, il est temps de suivre cette ligne fuyante vers des lieux inattendus.

Eric