C'est par ce neuvième album que je découvre vraiment Wang Wen dont le nom était apparu sur les radars au moment de son arrivée chez Pelagic Records (pour un split avec Pg.lost en 2014), post-rock cool et classe aux ambiances très lounge, on imagine plus facilement ces compositions être écrites dans l'arrière salle d'un jazz-club new yorkais plutôt que dans une usine abandonnée du Nord-Est de la Chine. Avec de longs mouvements initiés par le clavier ou par les guitares, le quintet nous promène dans son monde, nous faisant oublier la géographie, un univers universel, ouvert à tous, assez facile à pénétrer (sauf peut-être le dernier morceau, une courte plage animée uniquement par une chorale). Relief sans trop de heurt, climat tempéré, Sweet home, go ! est aussi confortable que son petit chez soi, on s'y sent bien tout de suite, c'est l'une des plus grandes qualités du combo : savoir apprivoiser rapidement l'auditeur pour l'emmener visiter une pluralité de territoires plus singuliers. Au XXIème siècle, la Chine ne se contente plus de faire des copies, elle innove et réinvente, dans tous les domaines, y compris celui-ci...

Oli