Julien, arrivé en 2012. J'ai commencé à vouloir écrire quelques articles sur le rock. Avec des potes, on a eu un site qui s'est appelé successivement Crepuscule Zone, Hydres du Rock (dans sa plus faste période) puis Le Blog à la Noix. Quand le bateau a pris l'eau, j'ai cherché un nouveau terrier. Je me suis tournée vers les fenecs en proposant une chronique de Du ciment sous les plaines de Noir Désir. En guise de réponse, les gars m'ont direct confié l'interview de Serge Teyssot Gay pour la sortie Zone Libre Polyurbaine. C'était en 2015, j'avais 33 ans et c'était un rêve pour un gros fan de Noir Dez comme moi.

Tes albums références de ces 20 ans.

Pff, la selection est pas facile. Avant 1997, j'écoutais tous les albums de Nirvana en boucle (pirates compris) et Appetite for destruction des Guns N' Roses. Le tout en cassette. Ah oui, j'avais aussi un cassette deux titres de AC/DC avec Highway to Hell et Hells bells. Après, ben voilà la liste :



#1 : Aerosmith - Nine lives - Les graveurs de CD arrivaient, j'ai commencé la diversification notamment par cet album.

#2 : SOAD - System Of A Down - Découvert par la video "Spiders" chez Conan O'Brien. Folie furieuse !

#3 : NOFX - Pump up the valuum - Avec Punk in drublic, c'est mon top NOFX !

#4 : Cypress Hill - Skull & bones - Avec Temple of boom, c'est mon top Cypress Hill !

#5 : SOAD - Toxicity - Découvert par MTV sur le clip de "Chop Suey". J'ai acheté le CD et j'ai vite glissé la galette dans le poste de la bagnole. J'étais avec un pote. On s'est regardé prendre une claque et on a éjecté l'album l'histoire de souffler quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un classique pour nous deux et cette histoire nous fait sourire.

#6 : Noir Désir - Des visages des figures - Première écoute avec "Le vent nous portera" à la radio qui n'a pas retenu mon attention au début. Quelqu'un du boulot m'a ensuite filé le CD et j'ai accroché sur l'ensemble. Techniquement, c'est sans doute le meilleur (même si en terme d'énergie, je préfère un Tostaky).

#7 : SOAD - Steal this album - Petit faible pour l'enchaînement "Roulette"/"Streamline".

#8 : QOTSA - Songs for the deaf - Encore MTV avec le clip de "No one knows" où j'aperçois Dave Grohl à la batterie.

#9 : Foo Fighters - One by one - Un lien étrange avec la lecture du Seigneur des Anneaux. Long à expliquer.

#10: Audioslave - Audioslave - Encore et toujours MTV ! Merci pour ces années où c'était pas encore dégueulasse !

#11: The Darkness - Permission to land - Vous allez pas le croire. Ben si ! Avec le clip de "Growing on me" ! Rien de mieux dans le style depuis Queen.

#12: SOAD - Mezmerize - J'ai loupé le concert à Lyon. Pour me consoler, j'ai eu un appel qui me permettait d'écouter en entier "Lost in Hollywood". Sympa !

#13: SOAD - Hypnotize - Six mois plus tard, toujours aussi bon.

#14: Noir Désir - En public - Noir Dez est aux arrêts, la beauté du live me fait espérer un retour.

#15: Foo Fighters - Skin & bones - Écoute attirée par le titre "Marigold" que je connaissais par Nirvana.

#16: Korn - Unplugged - Découvert à la radio avec la reprise de "Creep" de Radiohead.

#17: QOTSA - Like clockwork - Univers esthétique et musical que j'ai trouvé superbe, année où je suis allé voir le groupe en concert.

#18: Nick Cave - Push the sky away - Découvert par le titre "Jubilee street" que j'ai écouté en boucle.

#19: Black Sabbath - 13 - Un nouveau Black Sabbath avec Ozzy, j'en suis !

#20: Radiohead - A moon shaped pool - Découvert par le clip "Burn the witch". J'ai particulièrement squatté cet album avec un casque au travail. C'est parfait pour rédiger les projets et être au calme.



Ton ou tes concerts références de ces 20 ans

Queens of the Stone Age, Détroit, Zone Libre.



Le groupe qui existait il y a 20 ans et que tu es encore étonné de voir encore tourner

Les Melvins et NOFX (sans que ça baisse de came).



Le groupe que tu as vu sur une scène de bar pourri il y a 20 ans et qui maintenant remplit les stades (ou inversement)

Les stades pas encore mais bientôt j'espère : Mountain Men.



Le groupe qui n'a pas splitté il y a 20 ans et que tu aimerais bien qu'ils arrêtent une fois pour toutes

Nickelback.



Le groupe/artiste qui depuis 20 ans est une tuerie en concert

NOFX.



Le groupe/artiste sur lequel tu n'aurais pas parié un kopeck il y a 20 ans et qui est toujours là.

Anvil. Voir The Story of Anvil.



Lemmy, Chris, Chi, Chester,... qui te manque le plus ?

Chris sans l'ombre d'un doute. 'Tain, ça c'était une voix !



La plus grande imposture rock/métal de ces 20 dernières années ?

Quand en 91, l'émission Top of the Pops invite Nirvana à jouer sur une bande pré-enregistré "Smells like teen spirit". Heureusement, Cobain s'est vengé en faisant légèrement le pitre ;)



Le groupe que tu as toujours raté ces 20 dernières années ?

Foo Fighters. J'ai même eu des billets en main. Attentat oblige annulation.



Définis le W-Fenec en un mot

En un mot, trop dur avec tout ce qu'on écrit !



Questions cons :

Ton single préféré inavouable de cette double décennie ?

Christophe - "Les mots bleus". Merci à Bashung qui a sublimé la chanson.



La dernière fois que tu as eu les cheveux longs ?

Jamais et puis aujourd'hui la matière a foutu le camp.



Le dernier concert où tu as tenté un slam ? un pogo ? un wall of death ?

NOFX pour le pogo.



La dernière fois que tu as bu une Tourtel ?

Il me semble que j'ai goûté à l'âge de 14 ans. Il y aurait donc 21 ans.



Le nom du dernier groupe dont tu portais fièrement le tee-shirt il y a 20 ans ?

Nirvana.



...et ton premier concert avec des boules Quies c'était quand ?

Exactement, je sais pas. J'ai mis un moment avant d'en mettre en tout cas.



La dernière fois que tu as porté un bracelet clouté ?

Jamais. J'étais plus chaîne en fer au portefeuille, chemise à carreaux et jean large troué.



La dernière fois que tu as pris un truc sur la tronche en concert ?

Jamais.

Julien