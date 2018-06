La traditionnelle remise des Music And Other Trucs Fenec Awards est toujours en vie, elle n'a pas 20 ans mais vieillit quelque peu, chaque année, on cherche à l'éliminer ou à la transformer mais on se retrouve finalement à écrire des conneries.

TOP 36 des albums de la rédaction sorti en 2017



Alvvays - Antisocialites

AmenRa - Mass VI

At The Drive-In - In·ter a·li·a

Bertrand Cantat - Amor Fati

Bison Bisou - Bodysick

Body Count - Bloodlust

BRNS - Sugar high

Converge - The dusk in us

Chelsea Wolfe - Hiss spun

David Gilmour - Live at Pompeii

Delacave - If I am overthinking, talk about anything, any damned thing

Foo Fighters - Concrete and Gold

Get The Shot - Infinite punishment

Glassjaw - Material control

Grizzly Bear - Painted ruins

Jessica93 - Guilty species

Kit de Survie - En Milieu Hostile

Lysistrata - Pale blue skin

Mastodon - Emperor of sand

Metz - Strange peace

Mogwai - Every country's sun

Oiseaux-Tempête - Al An

Pamplemousse - Pamplemousse

Psykup - Ctrl+Alt+Fuck

Punish Yourself - Spin the pig

Queens Of The Stone Age - Villains

Quicksand - Interiors

Rancid - Trouble Maker

Rufus Bellefleur - Electricity for the coliseum

Shannon Wright - Division

Stupeflip - Stup virus

Tang - And still no sunrise,

Thomas Shoeffler Jr - The Hunter

Thurston Moore - Rock N Roll Consciousness

Unfold - Banshee O beast

Yasmine Hamdan - Al jamilat





MAOTFA de la meilleure nouvelle série : Mindhunter



MAOTFA du meilleur spin off : Young Sheldon



MAOTFA du meilleur film : La La Land... Euh non, Les derniers jedi



MAOTFA du meilleur film hors Star Wars vu qu'ils en sortent un par an : Blade Runner 2049 mais Seven sisters est pas mal non plus.



MAOTFA du film grave barré : Grave



MAOTFA du film rock n roll : Rock N Roll



MAOTFA du film tourné près des 4 Ecluses : Dunkerque



MAOTFA pour la chanteuse qui ferait mieux de se consacrer au cinéma : Charlotte Gainsbourg (excellente dans La promesse de l'aube)



MAOTFA du meilleur dessin animé : Rock dog (mais Tous en scène est pas mal non plus)



MAOTFA du groupe qui s'éclate en clips et en short : Equipe de Foot



MAOTFA du super groupe qui a pris soin de piocher dans le répertoire des groupes dont il est issu pour trouver son nom : Prophets of Rage



MAOTFA du super groupe qui s'appellerait Soundgarden Against The Machine s'il avait suivi l'idée de Prophets of Rage : Audioslave



MAOFTA du super groupe qui s'appellerait : the Smashing Tool of Death Metal et qu'on va arrêter de jouer à ce petit jeu : A Perfect Circle



MAOTFA de l'artwork qui pique les yeux : Stupeflip



MAOTFA de l'artwork dont les effets ne tombent pas à l'eau : Ctrl+Alt+Fuck de Psykup



MAOTFA du digipak brillant : Converge



MAOTFA du groupe que s'ils avaient mis des bisounours sur l'artwork de leur album, on aurait été étonné : Unsane



MAOTFA de la région où il fait bon vivre malgré le froid et la pluie : Les Hauts-de-Miss-France



MAOTFA du méyeur albom de rape francé : Djoul



MAOTFA du morceau qui possède plus de poésie dans son titre que l'intégrale de Calogero : "Amie nuit" de Bertrand Cantat



MAOTFA de la séparation qui fait mal : The Arrs



MAOTFA du retour qui fait plaisir : Psykup



MAOTFA du groupe qui prouve que 20 ans, c'est pas si long : Quicksand



MAOTFA de l'aventure humaine à prétexte musical : L'échappée belle d'Ending Satellites



MAOTFA du meilleur album de 2018 : Tool



MAOTFA du placement de produit involontaire (en plus c'est pas bon les Chocapic) : Couv et interview de Ultra Vomit dans le MAG29



MAOTFA du titre qui pourrait tuer l'envie à tous les gamins de faire de la musique s'il continue à passer à la radio : "Je joue de la musique" de Calogero



MAOTFA du presque Darwin Award 2017 : Marilyn Manson blessé par une arme (mais un pistolet géant en plastique, élément de décor, qui lui est tombé dessus)



MAOTFA du mec charismatique qui s'est fait bouffer par un vortex et qu'on n'a plus revu : Cactus



MAOTFA de l'artiste français reconnu outre Atlantique, et pour une fois, c'est pas un DJ aux cheveux longs ou 2 types avec des casques de moto : Gojira



MAOTFA de l'artiste qu'on aurait bien aimé voir se présenter aux élections présidentielles parce qu'il a un vrai programme pour la France : Didier Super



RIP



MAOTFA d'honneur à titre posthume pour la légende du Rock qui en était une des incarnations même si on ne l'a pas connu du temps de sa splendeur : respect à Chuck Berry



MAOTFA d'honneur à titre posthume pour celui dont la chevelure brillait comme le soleil, a commencé sa vie dans la misère et l'a terminé en légende : Luke Skywalker



MAOTFA d'honneur à titre posthume pour celui qui a écrit des titres qu'on connaît tous, qu'on est capable de chanter à tue-tête à la communion de la cousine : respect à Twistos, guitariste d'Elmer Food Beat



MAOTFA d'honneur à titre posthume pour celui dont la voix donne des frissons, qui était devenu une légende et que même ta tante elle connaît une de ses chansons : Chris Cornell.



D'autres gars sont morts cette année (Chad Hanks, Chuck Mosley, Daisy Berkowitz, Tom Petty, Charles Bradley ...) mais on n'est pas là pour faire une rubrique nécrologique !

team W-Fenec