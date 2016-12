Un visuel intriguant se jette sous nos yeux. Pourquoi cet enfant pleure t-il sur la pochette du nouvel album de Von Pariahs ? Un caprice ? Une douleur ? Une "émotion authentique" provoquée par l'écoute de Genuine feelings ? C'est fort probable tant ce deuxième LP des Nantais marque les oreilles de sa forte empreinte de rock shoegaze. Des guitares en veux-tu, en v'là, au volume imposant quand vient le moment du refrain redoutable, mais qui savent aussi se retenir pour servir à la fois des mélodies plus pop (qui a dit U2 ?) et un chant admirablement maîtrisé. A ce sujet, vous ne serez assurément pas les premiers à vous faire berner par la nationalité du groupe qui est bien français, mais avec un chanteur anglais. Ah, si tous les groupes français avaient dans leur rang un frontman sachant manier parfaitement la langue de Shakespeare comme le fait Von Pariahs, ça aiderait peut-être le pays à faire découvrir ses joyaux rock aux anglos.



Genuine feelings n'est clairement pas un pavé jeté dans la mare. Mais comme ces anglos ont déjà battu les sentiers plusieurs décennies auparavant - Sam Sprent, le vocaliste, le confirmera sans problème - et bien, on se rassure en se disant que cette formule musicale donne autant d'énergie et d'émotions que d'antan. Déjà en 2013 sur Hidden tensions, qui puisait plutôt ses influences dans des oeuvres de post-punk et de cold-wave, les vibrations étaient autant électriques qu'inflexibles. À la différence de ce dernier, les ambiances de Genuine feelings paraissent beaucoup plus relâchées et sans complaisance. Ses douze morceaux fédérateurs et captivant s'inspirent d'avantage des 90's, quelque part entre shoegaze et brit-pop, et placent progressivement Von Pariahs, de par leurs qualités et leurs productions honorables, dans le cercle des groupes hexagonaux à ne pas lâcher d'un œil. Et comme on n'est plus très loin de l'album de la maturité...

Ted