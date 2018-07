Il est parfois difficile de répondre à des questions qui ne laissent pas beaucoup le choix, l'art de Vincent, guitariste de The Very Small Orchesta, est aussi dans la réponse pas totalement fermée...

Duo ou sextet ?

Sexto ! Plus sérieusement en duo ça fait un bail qu'on a pas fait, on s'arrange pour être au minimum 3. C'est deux énergies différentes, à six on a un plus gros son et plus de rigueur mais à trois ou quatre on est obligés d'envoyer, de s'impliquer plus, les deux sont difficiles et donc excitants.



Youri Gagarine ou Neil Armstrong ?

Gagarine forcément. Mais je dois avouer qu'Armstrong m'a fait rêver quand j'étais gosse. Les deux ont pour point commun qu'ils n'ont pas souhaité devenir des héros de la conquête spatiale, Gagarine était dans l'armée, on ne lui a pas donné le choix, Armstrong lui était volontaire mais il n'a jamais voulu être sous le feu des projecteurs.



The Others Fuckers ou The Hyènes ?

Punaise ça va être dur cette interview ! Parce que moi je mets toujours du sel ET du poivre. En même temps c'est facile pour celle-là parce que tous les membres des Hyènes ont été des Others Fuckers sur les différents albums de The Very Small Orchestra, quant au VSO en trio, on le retrouve dans le BD concert des Hyènes/Thierry Murat Au vent mauvais. Bref, c'est la même mafia.



Jurgi Ekiza ou Jon Smoke Zubillaga

Rhaah forcément plus proche de l'univers de Jurgi, j'adore son groupe Willis Drummond, je suis fan. Mais quand Jon est venu balancer son flow sur l'instru qu'on avait pondu, on s'est regardés, on s'est dit "ça va être un OVNI dans le disque ce morceau mais on ne peut pas ne pas le mettre, c'est trop bien !"



AC/DC ou The Doors ?

Les Doors, parce qu'ils ont eu la chance de tous crever avant de faire de la merde. Franchement l'épisode AC/DC avec Axl Rose, j'ai pas digéré. Je sais que c'est compliqué et que contractuellement ils étaient peut-être obligés de finir la tournée mais ce choix est très discutable. J'aurais vraiment dit chapeau s'ils avaient auditionné et trouvé un gars ou une meuf sorti(e) de nulle part ou presque. Ça aurait été plus courageux.



"Light my fire" ou "Ride on" ?

Ride my fire on !



Reprise ou composition ?

Ça ne fait aucune différence pour moi. Je mets autant de moi-même dans les deux. A partir du moment où je joue un truc c'est mon morceau, je me fous de savoir qui l'a écrit ou de qui vient l'idée de départ. Quand tu interprètes une chanson sur scène c'est à toi que vont revenir les honneurs ou les huées, c'est à toi d'assumer ta version. Si tu massacres un morceau de Bowie, personne ne va te dire que c'est de sa faute. Et puis suivant ton interprétation tu peux donner un autre sens à la chanson.



Kitchen floor ou Slow surfin' ?

Impossible à répondre là. Ce sont nos bébés tous les deux.



Basque ou breton ?

Basque ! Je ne suis pas bascophone... je connais trois mots, assez pour commander une bière et dire merci, et donc pas euskaldun (basque) mais j'habite à Bayonne et j'aime vraiment ce que font les gens ici pour sauvegarder leur langue et leur culture. Ça me parait très important de sauvegarder toutes les langues car dans chacune d'elle il y a des concepts qui ne trouvent pas d'équivalents dans d'autres langages. Donc breton aussi ! (rires) Cette uniformisation du monde par l'anglais, ça me gonfle profondément.



Rap ou fusion ?

Ni l'un ni l'autre, j'ai de grosses lacunes dans ces deux styles. Même si on est fermé à rien, on ne peut pas tout aimer.



Les fils de Poutine ou ceux de Trump ?

Ce sont les mêmes de toutes manières. Des gens qui ne sont pas doués ni pour la vie, ni pour l'amour et qui ne trouvent la satisfaction que dans le fait d'amasser du fric même si ça doit détruire des vies... je ne sais même pas si ils n'y prennent pas du plaisir en fait...



Hellfest ou Les Vieilles Charrues ?

Hellfest ! Jamais fait ni sur scène ni dans le public, j'aimerais beaucoup !



Olympia ou Bataclan ?

J'ai eu la chance de jouer dans les deux, une tendresse particulière pour le Bataclan où j'ai aussi souvent bossé comme roadie, je connais bien les équipes, ce qui s'est passé là-bas, pffff... Beaucoup de souvenirs dans cette salle.



Christian Monnier ou Christian Olivier ?

Pareil, j'ai eu la chance de faire équipe avec les deux et si c'était à refaire, je le referai !



Albert Dupontel ou Jean Yanne ?

Dupontel pour moi. C'est lui qui a été à l'initiative de la création des Hyènes et j'ai personnellement beaucoup appris lorsqu'on a fait la BO de son film Enfermés dehors. C'est un personnage à part à la fois beaucoup plus sérieux mais aussi beaucoup plus taré que ce que tout le monde peut croire.



Kurt Cobain ou Jim Morisson ?

Les deux laissent un goût d'inachevé, très dur ce type d'interview ! C'est marrant j'ai l'impression que Morisson était plus âgé mais ils sont morts au même âge, 27 ans. Ce qu'ils ont fait dans leur courte vie est énorme, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont morts enfin bon bref va savoir, je commence à délirer là.



Hugo Pratt ou Manu Larcenet ?

Ah voilà ! Larcenet sans hésitation ! Pas hyper calé en BD mais le dessin de Pratt ne m'a jamais attiré.



Brassens ou Brel ?

Peut-être Brel mais c'est dur là aussi, ils ont tous deux réussi à faire passer quelque chose d'à la fois drôle, sarcastique et très émouvant dans leurs chansons avec une finesse que très peu d'auteurs et/ou interprètes d'aujourd'hui maîtrisent. Peut-être parce que justement des gars comme Brel et Brassens ont placé la barre trop haut.



Sushi ou Burger ?

Fastoche. Là je dis sushi ! Mais je préfère les sashimis quand même !

Merci Vincent et The Very Small Orchestra.

Photo : DR

Julien