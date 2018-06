En quelques albums, Uncle Acid and the Deadbeats est devenu une référence du stoner psychédélique anglais et les collectionneurs se battent pour récupérer un des rares exemplaires de leur premier album. Ce Vol 1 que réédite aujourd'hui Rise Above Records aurait, selon la légende, été copié à 30 exemplaires en 2010, 30 copies difficilement vendues par le trio avant de signer et de véritablement lancer sa carrière. Kevin Starrs a accepté d'exhumer cet album démo fait avec les moyens du bord à condition de pouvoir lui refaire une beauté lui-même. C'est chose faite et si malgré tout, le son reste gras et sourd, ce n'est pas important au regard des qualités qu'on découvre à Uncle Acid : respect des anciens (le choix des sons, des instruments, des ambiances) et volonté d'écrire des morceaux touchants, bien qu'écorchés ("Lonely and strange") et psychédéliques ("Witches garden"). La qualité de l'ensemble nuit à l'écoute et j'en viens à me dire que plutôt que de refaire un mix, les Anglais auraient pu réenregistrer ces titres ! Mais cette sortie étant clairement destinée aux fans, il fallait honorer l'histoire et faire avec plutôt que la réécrire.

Oli