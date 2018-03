Peut-être que pour toi, le 5 avril est une date anniversaire où chaque année, tu ressors ta chemise à carreaux de bûcheron, ton jean troué et tes Converse moisies en repensant à la mort de Kurt et le début de la fin du grunge. Mais même si cette figure emblématico-médiatique nous a quittés depuis longtemps, le son grunge lui, survit encore aujourd'hui. On le retrouve avec plaisir dans ce Memory de Ulster Page, jeune groupe de St-Raphaël, que l'on ne peut taxer de sentimentalistes, puisque le 5 avril 1994, les 4 membres du groupe (Benjamin Entringer, Hugo Fanti, Frédéric Melchior et Gabriel Moland) avaient tous 2 ans. En même temps, si les premiers titres de l'album sonnent réellement comme un produit Made In Seattle, Ulster Page ralentit le tempo et la saturation et propose des ballades (« Blue »), du bon rock (« All or nothing »), voire du stoner (« The Call »). Musicalement, le quatuor maîtrise son sujet, la voix est magnifiquement éraillée et juste, la guitare sait manier le gros riff et le solo d'une minute, la basse a son mot à dire et la batterie cadre bien tout ça. En bref, pour leur premier LP, ils plaquent leur style avec fermeté et assurance, comme des vétérans. Auraient-ils déjà tout compris ?

Eric