Treekillaz" ? J'avoue, je ne connaissais pas avant d'écouter ce nouvel album... Et pourtant le groupe écume les scènes depuis 1998 et leur fondation à Bienne (en Suisse, entre Berne et Montbéliard). Depuis, le quatuor a changé plusieurs fois de batteur, sorti 7 albums et enquillé quelque chose comme 600 concerts dont une tournée européenne avec Clawfinger. Comme son nom l'indique (8.11.), ce huitième album présente 11 titres concoctés par Bucher (chant), Jessi (guitare), Resus (basse), Tom (batterie) et un invité venu distiller ses conseils sur 4 morceaux : Will Mecum ! Le guitariste de Karma To Burn est très proche du groupe puisqu'il est déjà venu enregistrer chez eux (au Faba Studio) et que Jessi est le manager de KTB .

Oli