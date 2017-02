Trank est un nom qui sonne bien, Trank signifie "boisson" en allemand, Trank est donc tout à fait logiquement aussi le nom d'un groupe de rock. Formé en 2015 dans la banlieue de Genève (mais côté Haute-Savoie), le quatuor a enregistré un premier EP au Studio des Forces Motrices avec Yvan Barone qui s'est payé le luxe d'avoir David Weber (Sexypop, Wunjo, WorMachine, Lofofora...) comme assistant. Depuis ces sessions, Max, bassiste à l'origine du combo a cédé sa place à David (ex-Mother Of Pearl) qui rejoint donc Michel (chant, sample), Julien (guitare) et Johann (batterie). Cette première autoproduction s'intitule Midlife noisis, elle apparaît durant l'été 2016 sous la forme d'un joli digipak à l'artwork soigné.

Oli