Trank attaque sa première sortie avec un titre instrumental de haute facture, "Refugee", c'est pas forcément sympa pour Michel (encore qu'il est responsable du sampling) mais c'est mon préféré, les sons clairs font penser à du Agora Fidelio, c'est très épuré, très construit, avec une mise en place très subtile des instruments et de la boucle "thousand of desperates", c'est vraiment la grande classe, les gars, n'hésitez pas à composer plus de morceaux dans ce goût-là, ça envoie peut-être moins le bois en live mais ça procure un beau lot de frissons tout de même ! Le reste, et donc l'essentiel, c'est du rock bien puissant avec un certain sens du riff qui pulse ("Take the money & run") et une sage utilisation des rythmes ("Accidents"). La voix alterne entre ton rauque et passages plus doux, elle montre quelques limites quand elle s'élève trop ("Ever so bright") même si elle est capable de varier les ambiances ("Illustrated girl" qui bénéficie par ailleurs d'une jolie ligne de basse).



Bien joué, riche, jamais lassant malgré parfois un petit relent de "vieux hard rock", ce premier EP de Trank est une belle promesse, vu combien le groupe s'attache aux détails et aime le travail bien léché, la suite ne devrait être que meilleure.

Oli