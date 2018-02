Comme son nom ne l'indique pas, Tombouctou est 300 % lyonnais : artwork by Gaëlle Loth (artiste peintre), mixage by Yann Van Eijk (batteur de Résilience) et enfin Cocrelle (voix), Melloul (batterie) et A.C (guitare). Actif depuis 2015 le trio sculpte une noise incisive, l'entrée en matière est radicale "Headed body" et son percutant plan guitare/batterie syncopé saisit l'attention, la suite : riffs rêches, mélodies dissonantes, batterie brute de décoffrage et chant schizophrène rappelant dans le timbre et l'utilisation celui de Julie Christmas, difficile alors de ne pas évoquer Made Out Of Babies voire Impure Wilhelmina sur "Dinner", mais réduire Tombouctou à un ersatz des New-Yorkais ou des Suisses serait irrespectueux, car si certaines similitudes sont flagrantes sur la forme, l'ADN des frenchies est assurément indie-noisy et non post-hardcore, elle renvoie davantage à Babes In Toyland, Come ou Sonic Youth surtout quand il s'agit de planter des mélodies retorses entre deux assauts noisy ("Nail", "Wingbeat" et "Pedalo"), Ceiling coast est une œuvre tourmentée remplie d'émotion et de sensibilité, une belle surprise à condition de s'immerger pleinement.

stephan