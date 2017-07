Pelagic Records semble se faire un malin plaisir à unir ses artistes le temps d'un split (Råångest ou Transcendental ces derniers mois) pour faire découvrir un peu plus leur catalogue, ici, pas de grosse machine comme Cult of Luna pour attirer la lumière mais deux combos estampillés post rock qui se livrent sur une quinzaine de minutes chacun lors de ce Vāyu (c'est le nom du dieu du vent hindou). Les trois premières plages sont pour Ef, combo suédois qui oscille entre rock expérimental (avec un peu de chant pour "Hiraeth"), psychédélisme tout droit venu des seventies ("Sju") et post rock classique et classe ("11 shots and a sudden death"), trois visages assez différents qui laissent perplexe, ce split est clairement l'occasion pour eux de faire des tests, si le titre halluciné est très dynamique, c'est quand même le calme et reposant instrumental que je préfère. Il sert en plus de jonction avec les deux pièces apportées par Tiny Fingers, groupe israélien qui donne sans partage dans le post rock, avec un "Sanhedrin" plus enjoué que "Dust" et des sons très soignés (les distos des guitares) qui font que s'il y avait match, ils sortiraient vainqueur de cette belle rencontre.

Oli