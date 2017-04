Selon la présentation officielle de ce projet rock instrumental mystérieux, Les Tigres Du Futur constitue la formation musicale censée interpréter les morceaux d'un certain Jo-Bernard Castagneri, un soldat inconnu du garage-rock psychédélique venant du 34 et auteur de plus de 63000 morceaux. Ce dieu a fait publier en 2012 un premier volume de sa collection "Illusions sonores", puis un deuxième en mars dernier qui nous est tombé dans les mains. Collection illusions sonores Vol 2 est un disque bouillonnant et trépident de titres aux noms explicites et drôles, introduits ou entrecoupés par des extraits de films sûrement sortis de série B ou Z. Pas mal d'extravagances et de second degré dans le propos de cette œuvre bâtie comme une bande-son d'un film fictif des années 70 mêlant l'horreur à l'érotisme, et qui doit être interprétée comme telle de par son manque criant de voix et d'images. À ce sujet, nous ne saurons que vous conseillez de profiter, comme nous l'avons fait, de leur passage sur scène pour compléter l'expérience de ce disque. Car malgré la qualité de ses morceaux et de sa production, sa faiblesse tient dans son essoufflement par son manque d'images et la longueur de certains de ses titres, et même du disque tout court. 48 minutes pour du rock instrumental, c'est dur. Trop dur.

Ted