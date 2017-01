Chouette, encore une édition du Camion Blanc dont je vais te parler aujourd'hui. Et comme les choses sont bien faites, le sujet de cette chronique concerne le groupe culte suédois The Hellacopters. Culte car très certainement sous-estimé et quasi-ignoré des médias et du grand public, mais à l'origine du rock 'n' roll High Energy.



Du kérosène dans les veines, pavé (pas moins de 482 pages) aux première et dernière de couverture colorisées et très réussies (ce qui n'est pas fréquent chez Camion Blanc, exception faite par exemple de la biographie de Steven Adler) a été pensé et écrit par Rudy Charis, fan mussipontain (habitant de Pont-A-Mousson, ignare. Tu n'as qu'à regarder l'inscription sur la plaque d'égout la plus proche de chez toi et tu auras compris) et adorateur du groupe qui l'a emmené à dialoguer et même à rencontrer en chair et en os les membres du groupe à plusieurs reprises, jusqu'à leur emprunter des souvenirs personnels liés au combo suédois pour illustrer ce bouquin. C'est donc avec le cœur plus qu'avec l'expérience que l'auteur a tout d'abord voulu combler un manque (car il n'existe aucune biographie de ce groupe) : rendre, à travers un livre, un hommage passionné et passionnant pour ce groupe qui a véritablement mis un coup de pied dans la fourmilière du rock. Mais il a aussi voulu se faire plaisir, et ça se ressent en enfilant les pages.



Rudy Charis a choisi de chapitrer le livre par ordre chronologique, année après année, des débuts de la formation menée par Nicke Andresson, alors batteur de Entombed et quelques roadies du groupe, jusqu'à la déformation de 2008 et les projets artistiques qui s'en sont suivi pour le blondinet. Ponctués d'interviews et récits, d'anecdotes en tout genre et de références aux groupes qui ont gravité autour des 'Copters et des projets annexes de Nick (sans toutefois évoquer, sauf omission de ma part, Super$hit 666, projet éphémère avec Dregen des Backyard Babies et Ginger Wildheart), ce livre est tout simplement une bible pour les fans du groupe (et de son leader), mais aussi un bouquin indispensable pour les amateurs de rock et de roll.



Ce type, en plus d'être la tête pensante des Hellacopters , a contribué, avec Entombed, à développer le métal scandinave, et à proposer un cocktail détonnant de rock et de soul blues avec The Solution, avant que le style ne redevienne à la mode ces dernières années. Ce touche à tout méritait bien que l'on s'attarde sur son cas avec cette biographie richement documentée et très certainement approuvée par les concernés. Un vrai travail de fond qui fait oublier un style parfois scolaire mais qui sent bon la passion. Car finalement, c'est finalement ça, le rock 'n' roll : de la passion.

gui de champi