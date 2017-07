Depuis 2014, Bertrand (guitare, chant, claviers) et Laurent (chant) composent des titres pop folk, ils franchissent l'étape de l'enregistrement durant l'hiver 2015-2016 avec deux amis pour tenir la session rythmique, leur premier EP Swansong naît quelques mois plus tard. Au travers de cinq de leurs compositions, les Bordelais présentent leur amour de la délicatesse, des mélodies épurées ("Summer showers"), du rythme ("Swansong (the best work you've ever seen"), de la chaleur des cordes, du mélange de riffs acoustiques et de notes distordues (le très beau "Don't slip away"). La voix assez aiguë sert de point de repère quand les couleurs ou le tempo changent, quand elle est doublée par une deuxième plus grave, on gagne une épaisseur ouateuse tout à fait confortable. En sixième piste, le duo ose reprendre "The show must go on", l'hymne de Queen sied bien à leur univers, trop peut-être, j'aurais encore davantage apprécié que Tellma surprenne avec une version plus pop folk dépouillée d'un hit plus mordant (ce n'est pas ce qui manque chez Queen). Pour découvrir le groupe, je te conseille donc davantage "Don't slip away" que cette (pourtant jolie) cover.

Oli