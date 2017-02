Ted c'est le projet solo du guitariste du groupe Yeallow et de Lee Perry notamment. Bon, pas sûr que ça vous aide plus que ça, mais disons que le monsieur a pas mal roulé sa bosse avant de s'atteler, depuis une dizaine d'années maintenant, à cette escapade blues-rock/chanson française, où il officie désormais également comme chanteur. Le Strasbourgeois a également pris son temps puisque c'est en 2014 qu'il nous a livré son premier album. Onze titres sur lesquels planent l'ombre écrasante de Serge Gainsbourg, que ce soit dans les thèmes (entre romance et érotisme), le phrasé (quasi entièrement parlé) ou le mélange des genres (folk, funk, reggae). Alors évidemment Ted souffre de cette comparaison et, par la faute d'un certain manque de conviction et d'une musique un peu plate, peine à se démarquer clairement de son aîné. Une poignée de titres un peu plus dépouillés (« L'alphabet du fumeur de fleurs », « Près du téléphone ») nous sortent tout de même ponctuellement de notre léthargie. C'est déjà ça.

Antonin