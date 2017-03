Indissociable de l'histoire de Nirvana, celle de Tad continue avec Butch Vig aux manettes pour enregistrer 8-way santa. Cet album sortira le 15 février 1991 bien avant Nevermind (en septembre 1991, mais la sortie a été retardée du fait de la signature chez Geffen) histoire qu'encore une fois, Tad devance ceux qui deviendront les stars du grunge (alors qu'ils auront presque toujours fait les mêmes choix). Ce 8-way santa est bien plus coloré (surtout si tu as l'album avec la pochette d'origine...), plus travaillé, plus mélodique, moins brut de décoffrage, Tad écrit des chansons et ne fait plus qu'enquiller des riffs sauvages, cette évolution se poursuivra par la suite mais comme la vague grunge les aura fait signer sur une major, certains fans le verront comme une trahison... Le titre qui ouvre cet opus, c'est "Jinx", son gimmick et sa structure très pop accompagne Tad Doyle au générique du film "Singles", une comédie romantique qui vaut surtout pour sa liste d'acteurs (Stone Gossard, Jeff Ament, Cameron Crowe, Chris Cornell), Bruce Pavitt, Jerry Cantrell, Matt Cameron, Sean Kinney, Layne Staley, Kim Thayil, Eddie Vedder...) son ambiance (la pluie...), les lives du Seattle grunge avec la bande-son la plus excitante de 1991-1992 (Alice in Chains, Pearl Jam, Mother Love Bone, Soundgarden, Mudhoney, Screaming Trees, Smashing Pumpkins sur l'album de l'OST mais aussi Jane's Addiction, The Pixies, R.E.M., The Cult, Public Enemy...). D'autres morceaux comme "Delinquent" ou "Flame tavern" sont encore plus cools, plus aérés, plus faciles à écouter et à chantonner, des bluettes saturées qui marquent davantage les esprits. En plus des treize titres, on peut en écouter quatre dans leurs versions démos, l'inédit "Nuts 'n' bolts" qui n'est pas si mal et deux B-Sides ("Pig iron", "Eddie hook") un poil plus transparentes. Bref, mis à part le single "Salem" / "Welt", tout le Tad de Sub Pop est dispo en CD (et en vinyle) au format cartonné avec un poster et des interviews données récemment (en anglais).



Un must have pour tout fan de grunge qui se respecte. Et peut-être que ça donnera des idées à d'autres pour qu'on puisse avoir toute la discographie de Tad... Mais pas sûr que ce genre de préoccupation soit celle d'une major qui ne soutiendra pas le groupe qui sortira encore deux LPs, continuera de tourner (notamment avec Soundgarden alors au meilleur de sa forme) et disparaîtra peu à peu. Doyle créera deux autres groupes (Hog Molly et Brothers of the Sonic Cloth), Kurt Danielson (bassiste inamovible) jouera dans Valis avec des potes de Screaming Trees et Mudhoney. Quant à Gary Thorstensen (guitariste de ces années bénies), il remontera sur scène avec Tad pour fêter les 25 ans de Sub Pop en 2013.

Oli