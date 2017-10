Cyril Delaunay est Syd Kult. Auteur des textes, compositeur de la musique, le parisien joue et enregistre les guitares, la basse, les claviers, écrit les arrangements pour les violons et laisse les indications à suivre pour la batterie. Aidé par des amis pour ses deux premiers EPs, Cyril a fait confiance à Yohann François pour apporter quelques idées pour ce premier album éponyme. Un album de rock traînaillant, lancinant, porté par des atmosphères basses et lourdes, presque crépusculaires, illuminé par quelques notes de folk et de cordes et traversé par des mélodies fragiles. Dommage d'ailleurs que certaines lignes de chant soient quelque peu maladroites ou tout au moins pas aussi assurées que d'autres, c'est quand il est dans les graves que le charme opère le plus (sur moi en tout cas, j'en veux pour preuve le contraste de "Sweet elevation"). Adepte d'une musique assez épurée et dépouillée, Syd Kult se cache en fin d'opus pour dégager une énergie plus envoûtante encore (entrevue sur "Already down" ou "Another season"), c'est donc dans ses versions les plus dynamiques et les plus sombres que ce projet a de l'avenir dans nos pages.

Oli