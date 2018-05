Si les tournesols semblent s'orienter vers le soleil pour parfaire leur teint doré, ces Sunflowers là se tournent vers l'ouest pour s'imprégner de diverses orientations musicales. Comme les deux membres de ce groupe sont originaires de Porto, ce sont donc directement les sonorités d'outre-Atlantique qui viennent baigner leurs oreilles réceptives. De ces influences, Carolina Brandão (batterie et chant) et Carlos de Jesus (guitare et chant) ont le bon goût, d'en extraire un psyché rock garage bien ficelé, avec 10 titres d'une noirceur vintage, agrémentés d'effets de guitare plus ou moins distordants et des vocalises toutes aussi déjantées. Car ces deux-là s'amusent autant avec leurs instruments qu'avec leurs voix, où les reverb, delay, et autres saturations côtoient des "houhouh !" bien perchés. Ces tournesols portugais ont en tout cas bien capté les différents courants arrivés par le gulf stream. Ils mixent le punk rock de Rocket From The Crypt, le chant des B 52's et le rockabilly creepy de The Cramps. Plus homogène que le premier LP sorti en 2016, leur style hypnotique et décalé s'affirme et s'affine avec Castle spell. Un album... muito bom.

Eric