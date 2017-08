The devils rides out Embrace my o-goshi Pet sematary Stand out of my sunlight

L'avantage avec le grind-punk, c'est que si un riff est bon, il ne faut pas travailler trop longtemps pour avoir un titre complet, il n'en faut pas beaucoup plus pour l'enregistrer (de nouveau au BBK studio), on renouvelle l'opération, on fait un joli dessin et il faut ensuite attendre le pressage pour avoir un nouvel EP, quelques mois après une sortie remarquée. Punk is a free pricing corpse occupe donc le terrain avec trois nouveaux titres expéditifs (au total, il faut moins de 7 minutes 30 pour en faire le tour) et une nouvelle cover, ici, l'excellent "Pet sematary" des Ramones à qui les Lillois filent un bon gros coup de tatane et de vieux parce que si tu crois que les Ramones jouent vite, écoute les deux versions... Et si tu te demandes ce que ça donnerait si les gaillards jouaient au ralenti, tu peux écouter "Stand out of my sunlight", morceau pesant et posé où les poignets ne moulinent pas comme des malades, ça change et c'est pas mal non plus. Le fond de commerce du combo reste la distribution de mandales et de prises plus ou moins conventionnelles ("Embrace my O-Goshi"). Si tu avais oublié que Stupid Karate était là pour tout retourner, voilà tes idées remises en place, il semblerait qu'on ne puisse pas les oublier aussi facilement. Tant mieux.

Oli