Formé avec des morceaux d'autres groupes dedans comme Mörse (dont ils ont gardé les dents tranchantes), les Stupid Karate donnent dans le grind punk old school envoyant 8 titres en une petite dizaine de minutes et encore, ils ne comptent pas les extraits de films cultes ("Le maître de guerre" ou "Commando") dont ils sont fans (le quatrième titre est le nom de "Cobra"). Enfin, ils sont surtout fans de castagne gratuite, de muscles bronzés et de punchlines des années 80... Leur côté punk irrévérencieux pointe quand il s'agit de déconner avec les icônes ("Smells like piss spirit") ou de surfer sur l'actualité pour offrir une vengeance au gorille Harambe. Pas sérieux mais ultra efficace, même si ça va parfois un peu trop vite, le groupe prend le temps d'honorer les aînés avec une cover du tube des Undertones ("Teenage kicks") avant de gueuler un dernier riff (6 secondes de morceau caché...). Derrière une façade "ranafout", les Lillois font les choses avec sérieux, attirant l'attention avec une esthétique plus travaillée qu'il n'y paraît, un vrai logo et même bandana pour crâner sur le tatami offert en cadeau.

Oli