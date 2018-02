Storm Orchestra est un trio parisien composé de Maxime Goudard (chant, guitare), d'Adrien Richard (basse, piano, chœurs) et de Marc Familari (batterie, percussions). Le groupe fait partie du collectif Outrage qui réunit huit formations sous une devise bien connue et empruntée à AC/DC : "It's a long way to the top". Mais alors le concept, c'est quoi ? C'est de se soutenir pour que chacun leur tour les groupes foutent un peu le boxon aux quatre coins de l'hexagone. Après un premier disque en 2014, Storm Orchestra balance à nouveau du son avec un nouvel EP : Bite the bullet (petite référence à Motörhead sans aucun doute).



"When I touch your" est une formule classique et bien rodée. À coup de riffs explosifs, Storm Orchestra se jette rapidement dans le sujet. Au micro, la mélodie est complémentaire à l'énergie dégagée. Un mélange de sensualité et de rage qui colle à la peau du clip. Avec son ambiance loufoque, la vidéo se joue dans un bordel de cave où l'on vient pour un moment de jouissance avec son instrument préféré. "El tyrano" est de la même envergure : Storm Orchestra joue les valeurs sûres. Après une introduction au piano, le groupe nous surprend avec un featuring du rappeur Crazy Joe. Avec un temps largement partagé au chant, l'intervenant parvient à faire prendre un virage à Storm Orchestra pour le projeter dans une autre dimension. Se revendiquant autant de Led Zeppelin que de Royal Blood, la formation parisienne revient sur ses bases de départ pour finir sur un "Blown" gonflée au stoner.



Bite the bullet est trop court mais Storm Orchestra l'a sorti tout droit de ses tripes.

Julien