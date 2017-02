L'Ukraine c'est un peu de l'ex-U.R.S.S qui se bat pour un brin de démocratie. Mais c'est aussi de cet état que vient Stoned Jesus. Signé sur Heavy Psych Sounds Records, le jeune groupe enregistre en septembre 2015 un premier titre prometteur : "The Harvest". Il faut ensuite attendre cinq mois pour que l'effort se poursuive. Mais tout vient à point à qui sait attendre ; la formation pose dans les bacs Stormy monday.



La pochette colorée est trompeusement annonciatrice d'un rock psyché. Cela dit, le genre est aussi vaste que ses déclinaisons sont nombreuses. La question est alors : qu'avons-nous dans la boîte ? Une musique riche et diversifiée. "Stormy monday" - titre éponyme - se présente en deux versions pour l'ouverture et la fermeture du disque. Le titre est lent et bien mené dans sa mélodie qui rappelle un peu la musique des Melvins . "Bear cave" - reprise de Red Temple Spirit - surprend son auditeur. Elle commence comme une ballade mélancolique à l'ambiance épurée. Le break se fait par un extrait de l'enregistrement "Self under siege" du philosophe américain Rick Roderick : "en rien nous devons croire, vouloir, espérer ou même rêver". Le titre prend ensuite un véritable virage, l'ambiance est orageuse, le chant caverneux s'impose sur un son lourd et gras. A la vitesse de l'éclair, nous repartons dans un tout autre univers avec "Drunk and horny". Dans un style punk hardcore, le titre nerveux est une ode de deux minutes au sexe et à la piave. Stoned Jesus nous fait passer du nihilisme à la débauche, du métal au hardcore.



Dans les années 70 à la sortie des cinémas, les membres de Black Sabbath constataient le succès de l'horreur et sa place dans l'imaginaire. S'en suivit une carrière énorme d'une cinquantaine d'années au service du côté obscur. Egalement enclin à faire fuir les hippies, les jedis et autres habitants de la lumière, Stoned Jesus distille dans cet EP une musique sombre qu'on se repasse comme pour jouer à se faire peur. Reste à leur souhaiter un chemin plein de succès et fleuri de chrysanthèmes. Pour ceux qui en demandent plus, l'EP The seeds, Vol II est disponible depuis juin 2016. A bon entendeur...

Julien