S'avaler un peu de country ou de bluegrass de temps à autre relève de la petite sucrerie que l'on cache secrètement. Et tant qu'à se faire du bien, autant y aller franchement avec des reprises des grands du rock. Hayseed Dixie et Iron Horse m'avaient déjà impressionnés dans cet art. Le tour est maintenant à Steve N' Seagulls qui sort son deuxième album : Brothers in farms. Un clin d'œil à Dire Straits qui en 1985 sortait le magnifique Brothers in arms contenant - outre le titre éponyme - "Money for nothing" ou encore "Walk of life".



Bref, revenons à nos moutons ! Steve N' Seagulls démarre son nouvel opus avec "Aces high" reprise de Iron Maiden. On sort les banjos et c'est parti ! Remmel et Herman se complètent au chant avec des voix bien assorties. C'est avec plaisir que l'on poursuit sur le célèbre "Sad but true" de Metallica. Très rapide, le morceau est certainement un des plus propres de l'album. Bien plus champêtre que l'original, Steve N' Seagulls impose ici son style. Les Finlandais optent ensuite pour une production locale avec "Wishmaster" du groupe de métal symphonique Nightwish. Énorme travail de Hiltunen qui vient faire parler l'accordéon pour donner du jus au morceau. C'est une surprise quand quelques instants joyeux viennent faire le break. Enfin, c'est de la bluegrass et si on était là pour écouter du crin crin, ça se saurait !



La moitié de l'album pointe le bout de son nez et le meilleur est à venir avec AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana et Megadeth. Si la reprise des frères Young est plutôt réussie, "You could be mine" n'est pas bâtie pour m'emballer : le morceau s'éloigne trop de l'original. Enchaînement avec un deuxième titre de la bande d'Axl Rose : "November rain". Et c'est sans hésitation que je décerne à cette reprise la palme du meilleur morceau de Brother in farms. D'abord pour son clip décalé avec les bûcherons retirés en pleine de la forêt. Ensuite, pour la sortie de l'orgue faisant le taf des solos de Slash. Enfin, pour avoir gardé intact l'intensité de la chanson sur une ballade bluegrass. Et pour... c'est sans fin, nous devons être au sommet de l'opus. Tandis que "In bloom" se présente sous des jours sautillants, "Symphony of destruction" devrait ravir les thrasheux capables de secouer la tête sur de la country au service d'un morceau historique.



Brothers in farms est sur la redescente. "The pretender" des Foo Fighters est trop dépouillée de son énergie rebelle pour retenir mon attention mais le thème est respecté. "Self esteem" de The Offspring fait plaisir dans son énergie et montre encore les capacités du groupe à faire apparaître plusieurs voix qui se complètent. Enfin, le rideau se tire sur "Born to be wild" à la flûte et à l'accordéon. Le temps a défilé sans que je m'en aperçoive. Le dernier album de Steve N' Seagulls est une compilation de classiques revisités en bluegrass. Beaucoup l'ont fait avant mais ça n'est pas grave. C'est du tout vu dans une nouvelle sauce. Une bonne tambouille en somme !

Julien