« Parce que l'espace est infini et avant le Big Bang, il y avait Spout Big Space » comme ils le disent eux-mêmes. La naissance de l'univers, pardon, de ce groupe bruxellois commence en 2014, et se concrétise avec la sortie de Less melody en 2016. 4 morceaux rock et vitaminés, pêchus, joyeux comme The Hives ou The Fratellis et une ballade bien sympathique en bonus track. Quand certains groupes de Brit rock vous construisent un album autour d'un single et le remplissent de titres fades comme de la bidoche bouillie, les Spout Big Space préfèrent offrir 5 très bons titres rock avec toujours l'arrangement, la mélodie, le refrain, le p'tit truc qui accroche l'oreille. Mais Spout Big Space travaille aussi son visuel, et après avoir mis en clip dans des mises en scènes débridées 3 titres de ce premier EP, voilà qu'apparaissent cet été 2 nouveaux titres, « Keep going » et « Big red machine », avec une orientation plus garage, plus mordante. Oh ça sent le prochain album tout ça ! Spout Big Space remplit très bien l'espace sonore et visuel et après l'attrayante galaxie Less melody, on attend donc avec impatience l'année prochaine pour en découvrir une nouvelle.

Eric