A better guy Each night Tender titan No lucky star Naked snake Lost in this world

"Y'a 2 mecs d'After Taste dans ce groupe et tout le monde s'en branle...", voilà la petite note qui accompagnait l'album de The Sons of Faow Verny, avec le joli artwork, ça fait deux raisons de prêter un peu plus attention à ce combo qui a déjà sorti un EP en 2012 et où l'on retrouve Bertrand, Julien, Mickaël mais aussi Damien et Nicolas qui trouvent ici un projet bien moins métallique qu'After Taste. Et heureusement que ladite note était là car sans ça, pas sûr de lire ces mots, le premier titre, "A better guy" étant plombé par des chœurs à côté de la plaque, je veux bien qu'on fasse une sorte de pop-folk-rock aux accents émo et que les conditions d'enregistrement soient roots (6 titres en 3 jours) mais les instrus de ce morceaux inaugural méritaient mieux que ces parties mal chantées. Les titres suivants redonnent davantage le sourire avec des mélodies touchantes, un son plus clair et une énergie tout en contrôle qui bondit au bon moment pour dynamiser des plages qui pourraient se contenter de ronronner. Et les chœurs de "Tender titan" prouvent qu'ils peuvent être réussis, bref, si j'enlève le premier titre, j'obtiens un EP frais, blindé d'émotions qui ne laisse pas indifférent.

Oli