En guise de mise en bouche, Solar District propose 3 mignardises, deux titres rock énergiques et épicés « Breathing » et « Tonight » et une dernier un tout petit peu plus electro rock « Dark side ». La cuisine est française, production nantaise plus précisément, avec un chant en anglais pour ce quartet composé de Jos Pelhate (chant), Dorian Moreau (guitare clavier), Pascal Bossis (basse) et Fabien Landry (batterie). Cela commence comme du Therapy?, et très vite le timbre de voix et la présence de Jos, nous ramènent à celle de Dave Gahan des Depeche Mode. Musicalement, Solar District propose un rock énergique et varié, avec des changements de tempo, breaks et ponts en tout genre. Pour les fans de Depeche Mode, on retrouve des réminiscences sur « Dark side », même si les incursions de la batterie de Fabien (en incandescence sur tout l'album), nous rappellent que nous sommes au pays du rock. Les mises en bouches sont destinées à mettre en appétit, c'est chose faite, on attend donc avec impatience le plat de résistance. Solar District, retournez aux fourneaux, on a faim !

Eric