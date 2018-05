I am Not Afraid Here Comes The Night Lord Of The Flies What Have We Done? Like a Dog The Blackbird The Dying Sun Sovereign Mind Sense Of Sacrifice Oceanic Feeling Vice & Virtue Back To The Woods

Très belle pochette, digipack soigné, son toujours signé David Thiers (l'homme derrière les manettes en studio est aussi ingé son en live pour Gorod ou Soundcrawler), influences Alice in Chains et post-grunge US, pas de doute sur la marchandise, on est bien avec Seeds Of Mary. Les Bordelais sont fiers de leurs références (sinon pourquoi mettre "I am not afraid" en premier ?) mais s'en éloignent régulièrement pour proposer un rock musclé mode bûcherons que l'on rangerait plus volontiers entre 7 Weeks ("Oceanic feeling") et Headcharger ("Here comes the night") que du côté de l'Amérique étant donné la volonté de composer autre chose que des refrains accrocheurs (Nickelback, 3 Doors Down...). Non, les Seeds Of Mary cherchent les complications, les enchaînements pointus, le bon timbre, le bon riff, la petite note qui fait la différence, pas question de donner dans la facilité et tant pis s'il n'y a pas un titre qui sort du lot (même le plus posé "The dying sun"), c'est l'album qu'il faut prendre le temps d'écouter et d'apprécier. Leur musique n'est pas un bien de consommation comme les autres, certainement pas une marchandise...

Oli