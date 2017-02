Under my bed Crash Choose your lie Killing monsters Freak show Burn ... Black, white & everything in between Epicurean garden God and a gun Damaged young thing King without a sun

Seeds of Mary aime beaucoup Alice in Chains, non seulement parce qu'ils ont un prénom dans leur nom, parce que leur ancien groupe s'appelait D.I.R.T. ou parce qu'ils ont repris "Them bones" avec la plus grande révérence mais aussi parce que dans leur approche de la musique, ils combinent essence grunge et attaques métalliques. Ce premier album (l'éponyme de 2013 est davantage un gros EP) est enregistré avec David Thiers (As the Storm, My Only Scenery...) et sonne très "rock alternatif des 90's". Si l'influence majeure est #AiC, le groupe ne s'en contente pas ajoutant des touches plus personnelles entre brin de folie et voix masquée ("Freak show", "King without a sun"). Très ricain post-grunge dans l'approche de ses morceaux, Seeds of Mary place en bonus un titre repris en acoustique ("Killing monsters") mais contrairement à ses comparses d'Outre-Atlantique, ils ne choisissent jamais de tomber dans la facilité et les mélodies calibrées pour la radio quand bien même certaines sont très belles ("Crash). A noter pour finir que le livret contenant les paroles est très joliment construit.

Oli