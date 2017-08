Une locution latine, c'est le genre de trucs sur lequel, il ne faut surtout pas me lancer... Celle-ci, Memento mori, était utilisé du temps de la Rome antique pour signifier à ceux qui avaient un peu trop de fierté qu'ils étaient mortels et qu'un jour ils y passeraient aussi... Un thème cher à Sahg dont l'album précédent s'intitule Delusions of grandeur, les Norvégiens (qui comptent dans leurs rangs Thomas Tofthagen également guitariste chez Audrey Horne) ne s'enflamment pas et gardent la tête froide. Ils préfèrent faire chauffer les médiators et les baguettes sur des rythmes et des riffs sortis des seventies, dépoussiérés puis dopés pour prendre de la masse musculaire et sonner davantage dans l'ère du temps tout en conservant un chant très marqué par la vieille école (un peu traînant, mélodieux, limite prog', contrastant avec des mesures plus martiales) mais capable lui aussi de parties plus mordantes. Très bel artwork, son très agréable, bonnes petites idées, si l'ensemble de cet opus s'écoute sans sourciller, il a aussi les défauts de ses qualités, il fait le boulot mais sans plus, même leur planante prière au soleil électrique est assez convenue. D'un groupe qui a une telle expérience, on peut en attendre plus...

Oli