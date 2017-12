How Did We Get So Dark? Lights Out I Only Lie When I Love You She's Creeping Look Like You Know Where Are You Now? Don't Tell Hook, Line & Sinker Hole in Your Heart Sleep

Plus qu'attendue, la paire de zicos a fait confiance à leur producteur Tom Dalgety (Pixies, Ghost , Opeth, Band of Skulls, Therapy?...) pour mettre en boîte la suite de leur histoire et faire en sorte qu'elle ne soit pas aussi éphémère que celle d'autres duos basse/batterie (Death From Above 1979 a splitté après son premier album, Local H a surtout été connu pour son As good as dead). Le titre éponyme qui ouvre la galette permet de rassurer tout le monde, "How did we get so dark?" est une pépite stoner au chant clair plus efficace que le premier single "Lights out" qui permet tout de même de garder une grosse dynamique. On retrouve les charmes d'un son ultra gras et d'un chant enlevé sur l'autre single "I only lie when I love you". La première vraie prise de risques ou innovation vient avec "She's creeping", les instruments sont en roue libre, Mike sort de sa zone de confort pour explorer d'autres pistes vocales, ce titre ne restera pas dans les mémoires mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer de faire autre chose que du Royal Blood. D'autant que certains leur tomberont dessus à cause de "Look like you know" (complètement transparent, même avec des choeurs) ou "Don't tell" (utile pour draguer, mais après ?). On préfère quand c'est plus brut, plus direct, plus distordu, plus "Where are you now?", plus "Hook, line & sinker", plus "Hole in your heart", véritable bombe garage/stoner ultra saturée qui renvoie le QOTSA en mode pop à ses études. How did we get so dark? se referme avec un bon petit "Sleep" et la preuve que Royal Blood n'était pas qu'une comète enflammée par une série de tubes.

Oli