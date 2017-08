Au moment de leur explosion en 2014, on ne savait pas grand chose de Royal Blood, on en sait désormais plus sur Mike Kerr et Ben Thatcher. Tous deux sont nés juste avant les années 90 et c'est quand ils sont au lycée (en 2005) qu'ils se rencontrent dans le Sud de l'Angleterre, ils forment même un groupe appelé Flavour Country avec deux autres potes. Mais ça ne dure que quelques temps. En 2012, Mike (chanteur et bassiste qui sait aussi jouer du piano) part en Australie et forme Royal Blood avec un batteur australien pour passer le temps. A son retour au bercail, en 2013, c'est son pote Ben (batteur mais également doué avec un clavier) qui vient le chercher à l'aéroport, en chemin, ils discutent et décident de poursuivre l'aventure Royal Blood. Ils bossent et se font repérer par le management des Arctic Monkeys qui va les faire grandir à vitesse accélérée. Un titre ("Out of the black") sort fin 2013 alors qu'ils ouvrent pour ... Arctic Monkeys, l'EP (4 titres) déboule en mars 2014, une année qui ressemble à un rêve pour le duo qui joue dans les plus grands festivals (South by Southwest, Download , Glastonbury, T in the Park, Reading...) avant même la sortie de leur premier album éponyme à la fin août. Énorme révélation en 2014, 2015 les consacre avec une tournée mondiale, d'autres premières parties (Foo Fighters) et l'utilisation de leurs titres dans des pubs, des jeux vidéos, des films, des séries, que tu le veuilles ou non, tu as donc déjà entendu Royal Blood. Vacances, repos et retour en studio en 2016 pour briller de nouveau en 2017 pour ce nouvel opus How did we get so dark?.

Oli