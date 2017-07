Fondé en 2014, & The Original Sound Hound">ROSH (Rilenté & The Original Sound Hound) prend sa source dans un collectif originaire de Franche-Comté. Avec la richesse d'avoir une dizaine de musiciens qui gravitent autour de lui, le groupe met rapidement en boîte plusieurs compos. Au fil du temps, une base dure se forme. Aujourd'hui, & The Original Sound Hound">ROSH se compose de Rilenté (guitare/chant), Bertrand Miège (lead guitare), Louis-Géraud Miège (basse) et de Tarzan (batterie).



Deux années après sa création, & The Original Sound Hound">ROSH sort un EP 7 titres auto-produit. Dès les premières notes de "The end of the way", les mélodies épurées font surface dans l'intention du chanteur comme dans son jeu de guitare. Tout ça sonne bien juste, ronronne presque. Bertand Miège en charge de me faire mentir pose un joli petit solo qui permet à l'auditeur de retendre l'oreille. Et c'est tant mieux ! La formation fournit en effet une belle énergie collective sur "Black sheep fiels" en vivant sa musique avec un tant soit peu plus d'âme. & The Original Sound Hound">ROSH tient bon la barre et nous conduit à toucher sur "Satellite love" un rock plus nostalgique. Encore une fois, le lead guitariste apporte son petit plus qui permet de relever la sauce. "On the idol's train" montre & The Original Sound Hound">ROSH sous un jour plus sauvage. Là, dans cette petite fenêtre, le groupe s'emprunt d'un son stoner faisant ressortir les meilleures compétences des musiciens. Dans ces moments, les Francs-Comtois donnent l'impression d'accéder à quelque chose de plus naturel, de plus tumultueux. Une suite sous ces hospices serait bien avisée.

Julien