Après un split avec Wang Wen en 2014, on retrouve avec bonheur Pg.lost et son post rock nordique plus que chaleureux. Si son artwork est assez terne, ce Versus est lumineux. Jamais à court d'idées, les Scandinaves parcourent les cieux du rock instrumental (un peu de prog, un peu d'ambient en plus, ça ne fait pas de mal) avec toujours la même volonté d'émerveiller l'auditeur et de lui en mettre plein les oreilles. A ce petit-jeu là, la concurrence des références ne tient pas forcément la distance et si on je ne devais garder qu'un "rival", ce serait Explosions in the Sky tant les guitares sont riches sur cet opus. Les rythmiques et le clavier ne sont pas pour autant mis de côté, c'est juste que la beauté des sons et la magie des plans passent avant tout par les deux grattes. Et alors que Versus fait davantage penser à un affrontement, ici tout semble calme, paisible, les montées en puissance ne débouchent jamais sur de véritables agressions... Non, plutôt que de nous amener vers le chaos, Pg.lost organise un tumulte de riffs orgasmiques.

Oli