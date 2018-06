Les Genèvois de Penfield ont sorti en 2016 un charmant disque de new-prog rock-electronica-jazzy-expérimental (c'est plus ou moins décrit ainsi sur le dossier de presse) pour les oreilles qui aiment la musique travaillée et éloquente à la fois easy-listening et technique, exigeante mais accessible. Ce quintet monté entre autres par des membres de Lilium Sova, Rorcal, Delicatefunk, Garadh et Distrip s'est visiblement inspiré de la lecture de "Blade Runner" de Philip K. Dick pour stimuler le cerveau de son auditoire. Conçu quasiment comme une bande-son d'un film à inventer, Parallaxi5 bénéficie à ce titre d'un VJ pour ses représentations live. Un concept totalement passionnant, qui n'est que trop conseillé aux mélomanes avertis qui aiment passer d'une ambiance à une autre sans trop tirer la gueule (jazz, trip-hop, rock, dub, electro, hip-hop), qui n'ont pas peur des longueurs, qui ont soif de solos de guitares, de claviers (Rhodes et Moog) et de saxos, qui adorent frétiller sur des rythmiques libres et inébranlables, et qui sont friands de concepts et d'histoires contées. En bref, arrêtez tout, installez-vous confortablement, appuyez sur "play", Penfield fait le reste. Bonne séance !

Ted