Actifs depuis 2012, les Pan D ont déjà sorti quelques titres et un même un album en 2015 mais c'est avec ce nouvel EP que les Normands attirent la lumière. Enregistré à Bristol avec Jim Barr (Portishead), cette nouvelle production ultra soignée fait faire un bond en avant aux Caennais. Leur pop rock emmenée par la voix de Sophie navigue entre plusieurs eaux mais pas spécialement celles du trip hop (dont Bristol est en quelque sorte la capitale), non, on est plus proche des grandes prêtresses que sont PJ Harvey (douceur et mélodies) ou Patti Smith (puissance vocale et attitude rock) avec par moments l'ombre d'une autre influence revendiquée, celle de Scout Niblett (fragilité et dépouillement instrumental). Les six titres offrent des visages assez différents, que ce soit dans le son, la construction ou les rythmes, on sent que Pan D a travaillé la diversité pour étaler ses capacités quitte à diviser parfois. Le clavier d'un côté, l'abandon exigé de l'autre, les choeurs par ici, la voix cristalline par là, complexité ou efficacité, derrière une douceur apparente Pan D chahute nos esgourdes et si de nombreux sourires se déclenchent, des petites moues peuvent également poindre si on est moins enclin à supporter tel ou tel choix fait par le groupe, c'est parfois osé mais c'est ce qui fait également tout leur attrait.

Oli